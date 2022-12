Un día después de que el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá sostuvo que no hubo irregularidad alguna en la liberación de dos voceros de paz, este jueves la Procuraduría volvió a pronunciarse alertando de posibles fallas.



Ya lo había hecho a inicios de semana, cuando la procuradora general, Margarita Cabello, cuestionó que no convocaron a los agentes del Ministerio Público a esas diligencias de liberación y que la funcionaria judicial que autorizó las salidas de cárceles de Santiago Márquez y Adriana Bermeo -los voceros- no tendría facultades para hacerlo.



En la mañana de este 29 de diciembre, el Ministerio Público indicó que mantiene su postura de que los actos para liberar a los jóvenes sí pudieron tener falencias que hay que averiguar a profundidad.



"La Procuraduría General de la Nación reitera su posición frente al trámite que se adelantó para otorgar la libertad a dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz, por considerar que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá no tenía competencia para ordenarlas", advirtió en su comunicado.



En ese orden de ideas, trajo a colación que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá únicamente tiene la competencia para repartir las solicitudes de libertad en el complejo judicial, o para cumplir indicaciones que le entregue un juez de control de garantías.

"El juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido, bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura".

"El juez coordinador no puede ordenar y librar orden de libertad de un detenido, bajo el criterio de cumplir un decreto presidencial que requirió levantar o suspender órdenes de captura", se lee en el mensaje.



Añadió que "solo a falta absoluta de este (de un juez), podría entrar a suplirlo" la coordinadora cuestionada.



La crítica también se basó en lo que ya expuso la Procuraduría en una queja disciplinaria enviada al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, motivada en que los agentes del Ministerio Público deben estar al tanto y poder intervenir en las actuaciones que se surtan en cada proceso penal.



Otra de las críticas es que en el decreto presidencial, para el Ministerio Público, se ordenó levantar o suspender órdenes de captura, pero no levantar las medidas de aseguramiento impuestas por disposición de un juez en un proceso legal.​



¿Qué dice en la ley? En la Ley 2272 de 2022, que modificó la Ley 418 de 1997, se lee que este tipo de tareas estarán en manos de las autoridades competentes, sin dar mayores detalles.



En otras instancias se resolverá el debate de quién tiene la razón, si la Procuraduría o la coordinadora. Por ahora, el Ministerio Público no descarta presentar denuncias contra la funcionaria judicial por la actuación que adelantó al liberar a los dos voceros.



