'Nadie puede saltarse la fila de la vacunación': Procuradora

Luego de varios reportes de regiones en las que se habrían perdido algunas dosis de las vacunas para covid-19, que se empezaron a aplicar la semana pasada, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta por esta situación y otras irregularidades en relación con los turnos de vacunación.

"No vamos a descuidar un solo aspecto, por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo al vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna, nos vamos a dedicar a acabar con eso de que el vivo vive del bobo", señaló al respecto Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.



Precisamente, el Ministerio Público anunció que pedirá las explicaciones necesarias en cada caso, e iniciará las investigaciones que correspondan, esto para establecer si por acción o por omisión se debe aplicar algún tipo de sanción; así como para identificar aquellos casos en los cuales se deba informar a las autoridades judiciales o de Policía.

El órgano de control aclaró que es consciente que el manejo de la vacuna puede conllevar, por errores involuntarios o accidentes, la pérdida de algunas dosis. Sin embargo, aclaró que esto no significa que no se deba estar alerta e investigar cada caso de manera particular, a fin de evitar o castigar cualquier falta disciplinaria o incluso acciones criminales.

