La Procuraduría General de la Nación les abrió una indagación disciplinaria a ocho funcionarios del Inpec por la supuesta ayuda que prestaron para el ingreso de sustancias prohibidas a la cárcel La Picota.



La situación se presentó el pasado 29 de septiembre, y le cobró la cabeza al entonces director del centro de reclusión ubicado en Bogotá, el cual ahora está a cargo del dragoneante Horacio Bustamante Reyes.



De acuerdo al reporte del Ministerio Público, ahora se pasará a averiguar de forma preliminar si los dragoneantes y demás trabajadores del Inpec implicados ayudaron a entrar insumos para la fiesta que de manera irregular se hizo en el patio de extraditables.



En efecto, Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, subrayó que estas personas indagadas tenían a su cargo custodiar a los detenidos, por lo cual se examina si se salieron de sus funciones para favorecerlos indebidamente.



Ese nuevo escándalo al interior del sistema carcelario fue rechazado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien a través de Twitter anunció que “las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Inpec no pueda mantener el control". Así mismo, resaltó que la idea del gobierno del presidente Gustavo Petro está en trabajar por una sistema penitenciario más humanista, pero eso no quiere decir que se puedan tomar las cárceles como lugares para hacer fiestas.



Luego de un diálogo entre Osuna y el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, se acordó el cambio en La Picota, prisión que ha estado en el ojo del huracán por los escándalos como la fuga de alias Matamba y las salidas del empresario Carlos Mattos, procesado por sobornar a dos jueces.



