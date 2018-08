Hallan presuntas irregularidades en atención de periodista fallecido

Falta de equipos para realizar exámenes médicos, el suministro de un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico, no brindar una consulta con un especialista ni trasladar al paciente a una Unidad de Cuidad Intensivos.



Estos y otras más son los hallazgos que encontró la Procuraduría tras investigar el caso del periodista Yesid Mauricio Orjuela Bernal, quien falleció el pasado 18 de agosto debido a complicaciones por una peritonitis.



El ente de control ya remitió a la Superintendencia Nacional de Salud y al Tribunal de Ética Médica los hallazgos que permitirían indicar que hubo irregularidades en la atención del periodista. La familia del comunicador denunció que se habrían presentado fallas en el servicio médico que recibió Orjuela.

Tras las investigaciones, la Procuraduría designó a una delegada para que investigue las presuntas responsabilidades disciplinaria de los funcionarios de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital de Engativá, Subred Norte, la Secretaría Distrital de Salud, la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica – EAGAT y la EPS Medimás.

Sobre el Hospital de Engativá, la Procuraduría halló evidencias de posibles fallas administrativas en esta E.S.E. al no contar con los suministros que permitieran hacer el examen de imagenología (TAC), para prestar un servicio oportuno. Por ejemplo, para la fecha que se ordenó el TAC a Orjuela, 11 de julio, al parecer el hospital no tendría contratado un proveedor ni contaba con los medios suficientes para realizar el examen, afectando la prestación del servicio integral del usuario. Según pruebas el contrato con el proveedor estuvo vigente hasta el 10 de julio de 2018.

​

Por otro lado, según los hallazgos, el cuerpo médico no habría seguido las guías de manejo para la atención en el servicio de urgencias, por lo que podría haber existido una negligencia al suministrar al periodista un medicamento que enmascaró el dolor y volvió confuso el cuadro clínico y posiblemente contribuyó al deterioro de su salud.

Para el ente de control estas situaciones posiblemente retrasaron el diagnóstico, así como la intervención quirúrgica que requería el paciente, la cual se realizó tres días después de su ingreso y sin que le hubieran practicado el TAC.



Por otro lado, la Procuraduría dice que debe indagarse sobre el funcionamiento de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica – EAGAT, y la gestión fiscal que ha adelantado, pues al parecer habría omitido sus deberes y funciones al no asesorar al Hospital de Engativá en temas de suministros y no tener al día los soportes que permitieran adelantar actividades contractuales para la prestación de servicios.



Finalmente, pidió que se verifique el cumplimiento de las funciones de control y vigilancia que habría debido adelantar la Secretaría Distrital de Salud a la ESE.

En cuanto a la Clínica General de la 100, la Procuraduría encontró que a pesar de que el 7 de agosto Orjuela llegó remitido de la Clínica Shaio luego de que le identificaran una obstrucción abdominal y advirtieran la necesidad de una interconsulta de gastroenterología, este diagnóstico al parecer fue omitido y a pesar de la persistencia de los signos y síntomas al paciente se le dio de alta el 9 de agosto.



El día 13 de agosto, Mauricio Orjuela ingresó nuevamente a la Clínica General de la 100 por urgencias con un estado grave de salud y a pesar de su sintomatología tampoco recibió la interconsulta con el especialista ni fue trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI.



De acuerdo con las pruebas, el paciente no habría sido visto por un especialista de la IPS, lo que demoró su cirugía, siendo esta una de las posibles causas del shock séptico, que finalmente terminó en su deceso.

Respecto de Medimás, la Procuraduría halló evidencias de que esta EPS presuntamente incumplió con la realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos de atención de salud prestado al paciente, y al parecer, no adelantó acciones de vigilancia sobre la red contratada, lo que habría conllevado a una posible falta de garantías en el acceso, seguridad, oportunidad, pertinencia y continuidad del servicio.



Medimás no habría activado la verificación frente a la prestación de los servicios integrales, lo que habría generado dilaciones que posiblemente incidieron en el deterioro de salud de Orjuela, quien habría manifestado en varias ocasiones la urgencia y prioridad de su estado de salud.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET