Formulan cargos a representante por irregularidades en manejo de UTL

Por presunta omisión en la vigilancia y seguimiento a las actividades de las personas de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria y formuló cargos contra el Representante a la Cámara por el Partido Liberal Hernán Gustavo Estupiñán Calvache.

La Procuraduría investiga presuntas irregularidades en el manejo de los funcionarios a su cargo, quienes, al parecer, no desempeñan sus labores en el Congreso en Bogotá, sino que permanecerían en sus regiones de origen, en lugar de prestar sus servicios a la actividad legislativa para la que fueron vinculados.



El Ministerio Público investiga , entre otras cosas, por qué, entre noviembre de 2016 y mayo de 2018, Estupiñán no supervisó el trabajo de las personas de su UTL, quienes al parecer adelantaron en Nariño diversas actividades en beneficio del congresista, sin que se hubiera constatado los soportes o respaldos entregados, más allá de la certificación de labores a satisfacción que se habría emitido como soporte para que los funcionarios recibieran su remuneración.



El órgano de control calificó estos hechos como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave, pues como directo responsable del manejo y control de su UTL, Estupiñán Calvache tendría la obligación de vigilar las actividades que desarrollaba su equipo de trabajo.



De otro lado, la Procuraduría no prorrogó la suspensión en el ejercicio del cargo de Estupiñán, que le había impuesto el mismo órgano de control hace tres meses como medida cautelar.Dentro del proceso, el representante podrá presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa dentro del término de diez (10) días.

