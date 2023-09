En un oficio dirigido al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, la Procuraduría General de la Nación le solicitó que notifique quién será su abogado dentro del proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido plata movida de forma irregular durante la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro.



El oficio salió desde la dependencia en Barranquilla que lleva el caso, quien fijó como fecha límite para la presentación del abogado el viernes 15 de septiembre. Es de recordar que contra el hijo mayor del jefe de Estado se abrió una indagación disciplinaria luego de las declaraciones que hizo en la revista Semana su expareja Day Vásquez.



"Según lo manifestado por la exesposa del investigado a una revista de circulación nacional, 'a espaldas del papá' Petro Burgos se quedó con dineros que recibió de personas cuestionadas públicamente para apoyar la campaña de su padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de los colombianos", explicó la Procuraduría al momento de abrir el proceso.



David Teleki, exabogado de Nicolás Petro. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía.

El pedido se da para que se dé un buen ritmo en la indagación, pues de la defensa de Petro Burgos se han apartado dos abogados. Primero fue Juan Carlos Trujillo, quien renunció en medio de la jornada de audiencias que el exdiputado rindió ante un juez en la imputación que le hizo la Fiscalía; y luego se apartó de la defensa el penalista David Teleki.



Para este martes, precisamente por este caso, estaba citado a declarar -no como indiciado- el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sin embargo el funcionario envió una excusa porque se encuentra de gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos.



La citación se debe a que Roa fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro el año pasado, y ante el escándalo que se generó con Day Vásquez y Nicolás Petro, la postura tanto del entonces gerente como del Presidente es que las cuentas están acorde a la ley, y no entró plata de más.

El caso contra Nicolás Petro

Los procesos en la Fiscalía y Procuraduría por cuenta de las declaraciones que dio Day Vásquez a Semana llevaron a que a nivel penal, Nicolás Petro fuera imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Organigrama de caso Nicolás Petro presentando por la Fiscalía, Foto: Captura de pantalla

Al parecer, el año pasado recibió grandes cantidades de dinero de distintas personas como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra con el fin de que llegaran a la campaña de Petro Presidente. Sin embargo, esa plata se la habría quedado para comprar propiedades junto a su expareja, a quien la Fiscalía también le imputó cargos.



En medio de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, Petro Burgos se comprometió a colaborar con la justicia para destapar a más personas que estarían involucradas en el proceso, en el cual la Fiscalía mostró un organigrama de nombres de quienes tendrían algún vínculo, los cuales son materia de investigación.



Carlos López

Redacción Justicia

