Procuraduría escuchará al exfiscal Moreno por 'cartel de la Toga'

A las 2 de la tarde del próximo viernes 8 de enero, la Procuraduría General de la Nación escuchará al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera, quien a comienzos de diciembre volvió deportado de Estados Unidos tras cumplir allí una condena.



Moreno, quien está condenado por el escándalo de corrupción del 'cartel de la Toga', fue enviado a la cárcel La Modelo, de Bogotá, el 31 de diciembre para que cumpa allí su condena.

El exfuncionario, que tiene una condena de 4 años y 10 meses de cárcel ratificada por la Corte Suprema, será escuchado en la Procuraduría dentro de 4 procesos que adelanta el Ministerio Público por el 'cartel de la toga'.



Se trata de los procesos en contra de los excongresistas Hernán Andrade, Martín Morales Diz y Argenis Velásquez, y el actual representante a la Cámara Nilton Córdoba, casos que la Procuraduría impulsó desde el segundo semestre de 2020.



El 2 de enero pasado, a través de su cuenta de Twitter, el procurador general Fernando Carrillo comentó que desde el Ministerio Público están dispuestos a escuchar lo que tenga por contar el exfiscal.



Carrillo manifestó: "Hay que darle garantías al exfiscal Luis Gustavo Moreno para declarar, sobre todo si va a destapar los responsables del Cartel de la Toga. La Procuraduría⁩ está lista a recibir su declaración (...) Ojalá cumpla".

Tras regresar de Estados Unidos, Moreno ha insistido en que no lo manden a una cárcel normal, y había pedido ser enviado a Cespo de la Policía, pues considera que allí tiene más garantías.



Igualmente ha sostenido que enviándolo a una cárcel buscan "callarlo" y que allí corre riesgo su vida. Pero como su petición de ir a un centro de la Policía no fue positiva ya que la institución dijo que no podía recibirlo, terminó por ser enviado al Pabellón 3 de La Modelo.

