Procuraduría gastará $2.015 millones en estudios para sus sedes

La Procuraduría General estructuró un proyecto para la adquisición de 21 sedes para la entidad en todo el país, entre 2020 y 2025 por valor de $5.619 millones. Aunque este 2021 estaba previsto iniciar con la compra de las sedes, la entidad consideró necesario reformar el plan integral teniendo en cuenta que su planta base se ampliará próximamente.



Se elaborarán estudios necesarios para determinar las necesidades reales de espacio, recomendaciones de seguridad sobre las ubicaciones de dichas sedes, para lo cual se dispone de $1.000.000.000".

Lo anterior, “conforme a autorizaciones ya concedidas ante el cambio normativo así como las que se incluirían para el cumplimiento de las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso Petro) y demás actualizaciones normativas que exigen de la entidad su crecimiento natural para el correcto ejercicio de sus funciones preventivas, disciplinarias y de intervención”.



Por esa razón, la entidad decidió que este 2021 se hará un estudio “para determinar las necesidades reales de espacio, las recomendaciones de seguridad sobre las ubicaciones de dichas sedes, antigüedad y necesidad de renovación de estas con los respectivos precios del mercado”.



La idea es que dicho estudio dure seis meses y que se haga en el marco de un convenio de cooperación y asistencia técnica que la entidad suscribió el 19 de mayo de 2021 con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y costará $1.000 millones.



Así está descrito en la resolución 177 del 4 de junio de 2021, en poder de EL TIEMPO. “Se concluye que en la presente vigencia a través de este proyecto de inversión, se elaborarán los estudios necesarios para determinar las necesidades reales de espacio, las recomendaciones de seguridad sobre las ubicaciones de dichas sedes, antigüedad y necesidad de renovación de las mismas con los respectivos precios del mercado, para lo cual se dispone de $1.000'000.000”.



Presupuesto PGN Foto: EL TIEMPO

Además, se dispusieron $1.015 millones para estudios para la sede de Riohacha y para la sede de Puerto Carreño, Vichada.

De otro lado, la entidad inicialmente tenía previstos $1.985 millones para el proyecto de Inversión "Construcción de sedes en inmuebles de propiedad de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional".



No obstante, dice la resolución, ese presupuesto ya no se va a ejecutar dado que para este año estaba previsto construir la sede de Riohacha pero los estudios y diseños necesarios para ello no se han hecho. Así, dispusieron $1.015 millones para los citados estudios de Riohacha y para la sede de Puerto Carreño, Vichada.



“Para cumplir con el principio de planeación es prerrequisito contar con dichos estudios y diseños, los cuales serán contratados en la actual vigencia. De igual forma, se contratarán en esta vigencia los estudios y diseños de la sede de Puerto Carreño, los cuales estaban programados para el año 2023”, dice el documento.



Según la Procuraduría, “con el resultado de estos estudios, se determinarán las necesidades presupuestales de construcción e intervención civil para las vigencias posteriores considerando así flujos de caja necesarios y plazos de ejecución viables.

Se estima que los estudios y diseños se ejecuten en un término de cinco (5) meses”.



De esta forma, en total, en estudios, la entidad dispuso $2.015 millones.



Presupuesto PGN Foto: EL TIEMPO

Bajo estos requerimientos, la Procuraduría declaró “libres de afectación presupuestal y disponible para ser contracreditada” la suma de $7.604 millones ($5.619 para adquisición de sedes y $1.985 para construcción de sedes) que ya no se ejecutarán bajo el plan inicial.



Y dispuso que ese dinero, en palabras sencillas, ahora será usado para otros rubros así: $6.656 millones para la “actualización de la plataforma tecnológica de la entidad” y $948 millones para mantenimiento.



Con el respecto al primer punto, ese proyecto de actualización tecnológicamente tenía antes de esta resolución una apropiación de $22.405'500.000. Según la entidad, es necesario incrementar ese monto hasta los $6.656 millones para destinar la mitad en adquirir “actualizaciones de los componentes de la plataforma tecnológica” y el resto para adquirir “soporte técnico”.



De otro lado, el proyecto de mantenimiento, al que se destinan $948 millones, la entidad dijo que se requieren para mantenimientos locativos de las distintas sedes de la Procuraduría.



Lo anterior, “con el fin de mejorar las condiciones físicas de las mismas y así proyectar las mejoras en el bienestar de los funcionarios y usuarios de la entidad incluye el mantenimiento y reparaciones del sistema eléctrico, sistema de climatización, sistema hidráulico, sanitario, cubiertas, mampostería o cerramientos, cielo rasos, iluminación, aparatos sanitarios, carpinterías, vidrios, elementos de almacenamiento, ascensores, plantas eléctricas y en general todos los elementos que hacen parte de la entidad para permitir el normal funcionamiento de las Instalaciones”.



Ese proyecto ya cuenta con una apropiación de $ 7.355'781.767. “Sin embargo y atendiendo las necesidades que se identifican a través de diagnósticos rutinarios

que realiza la Entidad a sus sedes, se requieren recursos adicionales por valor de $ 948'718.233 para reparar y mantener el sistema de climatización de las sedes ubicadas en el departamento del Atlántico”.

