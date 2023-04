En el foro organizado por EL TIEMPO, llamado 'Ley de sometimiento: hoja de ruta', la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, hizo varios comentarios sobre esta iniciativa.



(Vea: Ley de sometimiento: en foro de EL TIEMPO Gobierno y Congreso abren el debate)

Su postura la argumentó en el primer panel del encuentro realizado este miércoles, en el que también participan el director de esta casa editorial, Andrés Mompotes, y el fiscal general, Francisco Barbosa.

Procuradora Cabello: "¿Qué más beneficios quieren los victimarios? "¿Qué más beneficios quieren los victimarios? Beneficio de 6 a 8 años de cárcel, menos que por hurto de celular con violencia. Y quieren darles el 6% de su 'patrimonio'. Deberían darle esos recursos a las víctimas" Margarita Cabello. Foto:

Cabello abrió su intervención enfocándose en los estándares internacionales que debe cumplir Colombia al momento de hablar de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ante entes como la Corte Penal Internacional (CPI).



Según la jefa del ente acusador, hay varios proyectos de ley que se debaten en el país, uno de ellos precisamente el de sujeción para bandas criminales de alto impacto. Sobre este, indicó que "es muy importante que tenemos que responder a organismos internacionales como es el la Corte Penal Internacional, que claramente establecen unos estándares especiales respecto a qué se puede hacer y qué no".



(Le dejamos: Once Caldas: esto les incautaron a tres jugadores en operativo por extorsión)



Uno de ellos es el de la prohibición de amnistía cuando se cometan delitos graves de lesa humanidad, como el genocidio o crímenes de guerra. En el proyecto de sometimiento a la justicia, apuntó Cabello, se está dando la permisividad de que en el delito de concierto para delinquir agravado se le pueda favorecer a integrantes de grupos armados de alto impacto con un principio de oportunidad.



"Es decir que desde el inicio, apenas suscriban un acta, ya van a tener la oportunidad de no poder estar en centros penitenciarios ni siquiera por un momento. Principio de oportunidad que uno podría pensar que es una especie de amnistía simulada", concluyó la procuradora.



Por otro lado, la jefa del Ministerio Público también aclaró que en el fundamento principal de esto, que son las víctimas, "hay que garantizar siempre, no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales, que la no impunidad tiene que estar como regla general en todos estos procesos. Por eso, si se van a imponer sanciones, lo importante es que tiene que ser con el máximo de verdad posible, y por otro lado con la mayor reparación, porque de no hacerlo podríamos de pronto activar a la Corte Penal Internacional, y que quiera desarchivar la situación de Colombia que fue archivada el año pasado", incluyó la procuradora.



Además, sobre las víctimas dijo que pese a las correcciones que se hizo al articulado del sometimiento a la justicia, no ve clara la reparación a esta población. "Las víctimas individualmente tienen que ir a un proceso civil de indemnización", dijo al respecto, añadiendo que como está el texto, la reparación sería de carácter colectivo.



"La razón básica de esta norma debió ser un análisis anterior sobre quiénes son esos grupos, cuál es la característica, cuántos son, cómo están, en qué zonas están", concluyó Cabello.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: