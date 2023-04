En entrevista con EL TIEMPO, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, habla del riesgo de que se incluyan eventuales micos en iniciativas por debatir en el Congreso de la República.



¿Qué le extraña aún del proyecto de sometimiento?



Hemos estado muy preocupados por lo del concierto para delinquir agravado. Es decir, ese delito es importante que se tenga en cuenta, es un delito que tiene que ver con genocidios, masacres, secuestro. Los delitos más grandes que tiene el Código Penal están en este concierto para delinquir agravado, y eso nos motiva a pensar que no debería estar ese delito entre los posibles beneficiarios del principio de oportunidad.

¿Por qué?

Porque el principio de oportunidad no da cárcel, los que se sometan firman un acta de compromiso. Me comprometo a que voy a hablar sobre la verdad y reparación. Es el compromiso de dar una información en un acta individual, pero no hay un ofrecimiento de verdad.



Entonces con un delito, el genocidio por ejemplo, yo me comprometo a dar información, firmo el acta y ya no tengo cárcel. Eso me parece muy peligroso porque además afecta los estándares internacionales y lo que dice la Corte Penal Internacional de que no cabe la amnistía.

En el proyecto hay mejoras, pero usted sigue señalando fallas...

Hicieron una mejoría frente al concierto para delinquir agravado en los delitos de masacres, y la corrección fue en el sentido de que no se aplicará ese principio de oportunidad en los casos de concierto para dirigir agravado por realización de masacres, si los actores que se podían beneficiar ejecutaron la masacre, eso es artificial.



El delito de concierto para delinquir agravado se tipifica por el concertar, y ahora dicen que lo van a arreglar en el sentido del que ejecute la masacre. Es que el que ejecute la masacre no es parte de la comisión del delito, eso que le agregan para mejorar el proyecto es artificial, porque eso ni quita ni pone.

¿Y en el caso de las víctimas?



Lo mejoran diciendo una cantidad de artículos, que sí habrá reparación integral para las víctimas. El proyecto habla de reparación colectiva, de que las víctimas tienen que actuar a través de un vocero, cuando las víctimas en cualquier proceso penal pueden actuar directamente.



Hablan de reparación, pero colectiva, no la individual, y si la quieren pedir, tienen que irse a un proceso de responsabilidad civil ante un juzgado y eso no es correcto.

¿Por qué advirtió que con esto se podría reactivar la investigación de la fiscalía de la CPI en Colombia?



Lo fundamental en este tipo de proyectos de sometimiento es que se tenga la garantía del máximo de verdad y reparación posible. Si eso no está claro, lo muy posible es que pueda originar que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) desarchivara el proceso contra Colombia, que fue cerrado hace dos años por considerar que ya se estaba cumpliendo.

En el Congreso hay varios proyectos, como el de salud y el de pensiones. ¿Le preocupa que se discutan a la vez y que se vayan micos?

El riesgo es claro: cuantos más proyectos se presenten al mismo tiempo y menos tiempo haya para estudiarlos, el resultado va a ser que pueden existir errores. FACEBOOK

Siempre hay una preocupación en ese sentido, y la Procuraduría debe estar también ahí en representación de la sociedad atenta a eso. Indudablemente, el riesgo es claro: cuantos más proyectos se presenten al mismo tiempo —de la envergadura y de la fuerza como los que se están presentando— y menos tiempo haya para estudiarlos, entonces el resultado va a ser que pueden existir errores.



¿Qué hacer ante ello?



Los errores en su momento podrán ser corregidos seguramente por la Corte Constitucional, o trataremos nosotros como Procuraduría de mirarlos y evitarlos. Estamos estudiándolos todos, son muchísimos, y mirando dónde actuamos con más fuerza, y dónde con menos.

Usted se vio en Armenia con el presidente Petro. ¿De qué hablaron?, casi no se ha conocido esa cita...



Hablamos de temas personales de trabajo común. Nosotros tenemos pendientes trabajos como es lógico entre la órganos de control y el Gobierno, relacionados con la decisión de la Corte Constitucional. Él tiene un interés de ver cómo se desarrollan las decisiones tomadas en la sentencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y estamos conversando sobre esos temas de una manera muy amable.

¿Qué dice ante la queja interpuesta de que usted participa en política?



No conozco la denuncia, me dijeron que era porque una periodista había dicho que yo me había reunido con políticos para pedirles que fueran partido de oposición. Esperemos a que la periodista con esa denuncia diga cómo, dónde y cuándo me reuní.



Si me pusiera a denunciar a todas las personas por lo que dicen los medios, estaría este país más lleno de trabajo del que debe ser. Esperemos con tranquilidad la investigación, yo tengo que participar obligatoriamente en en todos los proyectos de ley. La procuradora es la representante de la ciudadanía, es la garante del ordenamiento jurídico.



Entonces, cada vez que haya alguna afectación a la ciudadanía o que la ciudadanía se me acerque a pedirme el apoyo respecto a situaciones normativas o situaciones jurídicas que les afectan, yo tengo que sentarme a escucharlos y opinar sobre eso.



