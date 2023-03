“El presidente lo acaba de decir, o diálogo o fuerza”. Con esa frase, la procuradora general, Margarita Cabello, resumió el encuentro de este viernes al que convocó el Gobierno para discutir sobre amenazas alrededor del proceso electoral de este año.



La cita, realizada en La Tebaida, Quindío, fue liderada por el jefe de Estado, Gustavo Petro, quien escuchó a los gobernadores de distintos departamentos que han documentado que hay graves amenazas para los comicios del 29 de octubre.



En especial, mandatarios de Vichada, Meta y Antioquia fueron algunos de los que tomaron la palabra para poner de presente ante la Subcomisión de Orden Público la difícil situación que se vive en sus territorios.



Ante ello, los miembros del Ejecutivo presentes en el encuentro -entre ellos el ministro Alfonso Prada- se comprometieron a trabajar de manera armónica para elaborar un mapa de riesgos que lleve a blindar las elecciones. Y es que en el encuentro se habló de que en algunos municipios criminales estaría citando desde ya a candidatos, así como carnetizando a la población civil.



Sobre este último punto habló desde Bogotá el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado. A la salida de su reunión con el Partido Alianza Verde afirmó que investigadores de la entidad analizan denuncias que considera graves porque esos hechos, de comprobarse, afectarían completamente las elecciones de octubre.



“Tenemos información que está siendo verificada por la Fiscalía, en donde están carnetizando en Caquetá a ciudadanos por parte de organizaciones criminales para que entren a ciertos municipios”, fue el comentario del fiscal.



Reunión para hablar de la seguridad en las elecciones de 2023. Foto: Procuraduría

Las conclusiones

La primera persona en dar declaraciones a la prensa tras la reunión fue la procuradora Cabello, quien salió con buenos ánimos.



“Escuchamos con agrado lo que dijo el presidente en el sentido de que hay dos caminos para lograr la tranquilidad dentro del país: la negociación o la represión, y en los lugares en donde no se pueda lograr obtener transparencia electoral se hará con la represión”.



Por parte del Gobierno, el que habló fue el ministro del Interior, Alfonso Prada. Según él, todos los presentes se comprometieron a trabajar unidos para que las elecciones no tengan ningún hecho que lamentar.



"Hemos elaborado líneas de acción permanente, hemos hecho un cronograma que comienza por convocar ya no solo esta Subcomisión de orden público, sino la Comisión Nacional de Garantías Electorales que sesionará el próximo 20 de abril en Bogotá, para evaluar las 90 medidas que hemos adoptado como plan nacional de garantías en Colombia.", expresó el miembro del Ejecutivo.



Prada también resaltó que durante el encuentro, el director de la Policía, general Henry Sanabria, presentó el mapa de riesgos con el que se pretende garantizar las elecciones en 12.837 puestos de votación que están operando. En ese mapa, en particular encontraron un municipio ubicado en la Región pacífica, en el que hay un alto riesgo de padecer hostigamientos en elecciones; el resto son amenazas intermedias.

La antesala

La alerta de que las amenazas en distintos municipios tenían que ser atendidas por el alto gobierno se dio el pasado jueves en la Cumbre de Gobernadores, en la que el registrador, la procuradora y el gobernador del Quindío expresaron sus preocupaciones.



De hecho, el registrador Alexánder Vega subrayó que con la cantidad y gravedad de las denuncias hechas por los gobernadores, “posiblemente estaríamos hablando de suspender procesos electorales para las elecciones de octubre”. Sin embargo, para evitar eso fue que se dieron los compromisos.



