‘Alberto Santofimio se benefició con el crimen de Galán’: Procuraduría

La Procuraduría se le acaba de atravesar al intento del exsenador Alberto Santofimio de ser cobijado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En efecto, como lo anticipó EL TIEMPO, Santofimio busca los beneficios de esa órbita para lograr su libertad inmediata y librarse de lo que le falta de la condena a 24 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989).

Para el Ministerio Público, el crimen del que fue hallado culpable el excongresista como autor intelectual no tiene relación alguna con el conflicto armado y, por lo tanto, su sentencia no debe ser revisada por la JEP.



Así se lo hizo saber en un concepto que le envió este viernes a la Sala de Definición de situaciones jurídicas de esa jurisdicción.



En el documento, anticipado por EL TIEMPO, la Procuraduría afirma que “el crimen de Luis Carlos Galán buscaba favorecer sus aspiraciones políticas (las de Santofimio) y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico (las de Pablo Escobar)”.



En este sentido, el Ministerio Público se refirió a los pactos que hizo Santofimio con el capo del cartel de Medellín, con quien selló una alianza con fines políticos y económicos.



De hecho, precisó que el magnicidio de Galán “obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”.

Además, la Procuraduría señaló que pese a que las repercusiones históricas y políticas del crimen del candidato Luis Carlos Galán no fueron menores, se trató de un delito común que no tiene relación alguna con el conflicto, como lo asegura la defensa de Santofimio.



Este concepto se suma a otro que tan solo 48 horas antes le había remitido la Procuraduría a la JEP, en el que también sentó postura sobre otra emblemática condena relacionada con el magnicidio de Galán.



Se trata del caso del general (r) Miguel Maza Márquez, condenado por la Corte Suprema a 30 años de cárcel, quien también busca que la JEP le dé un cupo en su órbita y así lograr, entre otros beneficios, su libertad inmediata.



El Ministerio Público –al igual que en el caso de Santofimio– consideró que la sentencia contra Maza Márquez no está relacionada con el conflicto armado y que, por ende, debe regresar a la jurisdicción ordinaria.



Estos dos casos, sellados judicialmente por la Sala Penal de la Corte Suprema cuando confirmó las condenas, cobraron relevancia tras un reciente pronunciamiento de esta misma instancia.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, el alto tribunal advirtió que sus sentencias en torno a terceros civiles que están ejecutoriadas solo pueden ser revisadas por sus propios magistrados. La única excepción son los fallos contra miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las Farc.



Esta precisión la hizo a través de un auto en el que negó el paso a la JEP de un proceso del también exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo (2000), quien buscaba su libertad inmediata.



En dicho documento, la Sala Penal de la Corte aclaró que la función exclusiva de revisar sus propias sentencias ejecutoriadas se las otorgó la firma de la paz con las Farc y fueron ratificadas con el acto legislativo 01 de 2017 –que da vida jurídica al acuerdo– y las leyes de 2018 que lo desarrollan.



Ahora, el paso que se espera es que la JEP responda a las solicitudes de la Procuraduría, y a otra más en la que la misma Corte pide que se le devuelva el expediente de Maza Márquez.



De hecho, hay expectativa por lo que diga la JEP frente a estos casos, porque su pronunciamiento sentará una jurisprudencia de la que están atentos varios condenados por la Corte Suprema que tienen previsto pedir un cupo en la órbita transicional.



UNIDAD INVESTIGATIVA

Twitter: @Uinvestigativa