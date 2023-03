Este jueves, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, a quien se le encontraron irregularidades en la contratación municipal durante la pandemia por el covid-19.



Con esta decisión, tomada en primera instancia por la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, el mandatario podrá apelar en segunda instancia. Además, con este caso se estrenaría el fallo de la Corte Constitucional que suspende la decisión del órgano de control hasta que la revise un juez administrativo del Consejo de Estado.



Con la sanción sustentada en un auto de 281 páginas conocido por EL TIEMPO, también fueron cobijados por nueve años de inhabilidad Armando Cabrera Rivera, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo; Camila Mercedes Ortega, secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión, y Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación.



La medida se debe a que Muñoz y Cabrera participaron del contrato 682 de 2020 con el Fondo de Cultura y Turismo (Fomcultura) de Huila. El objetivo del convenio fue hacer una campaña de cultura ciudadana para mitigar y prevenir el covid-19. Para ella compraron elementos para hacerle publicidad a la idea bajo la figura de urgencia manifiesta.



Sin embargo, "estos fueron almacenados sin que exista evidencia clara de su utilización, durante la vigencia de este (el contrato)", explicó la Procuraduría.



Procuradora Margarita Cabello Foto: Eliana Mejía

Además, se halló que el alcalde seleccionó a un ejecutor sin un análisis previo en el contrato 681 de 2020, el cual estaba destinado para suministrarles alimentaciones a habitantes de calle de la ciudad. En este documento, según la Procuraduría, no hubo "requisitos mínimos para garantizar su cabal cumplimiento de las actividades solicitadas, por un valor aproximado de 425 millones de pesos, lo que generó que no se llegará a las 350 personas establecidas inicialmente".



Por otro lado, el alcalde y el secretario de Educación eligieron a contratistas en órdenes de servicio de interventoría con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), y con la Fundación Colombia Florece, sin que estas cumplieran con la experiencia y capacidad para la ejecución.



Sumado a ello, en este caso "existía entre ellos una inhabilidad, al confirmar que el representante legal de la organización sin ánimo de lucro es miembro de la junta directiva de la corporación, quien fungió como interventor de este", explicó la Procuraduría.



De esta manera, el secretario Córdoba Rodríguez en este mismo contrato no especificó las características de los alimentos que iban dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Neiva. Al no hacer esto, se descubrió que no había hecho estudios técnicos de oferta y mercado para las raciones alimentarias.



A juicio de la Procuraduría, todas estas actuaciones fueron faltas gravísimas, a título de culpa gravísimas, pues vulneró los principios de economía, planeación y selección objetiva.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

