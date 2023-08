La Procuraduría General de la Nación tomó una nueva decisión en contra de Gorky Muñoz, el alcalde de Neiva que en marzo había sido sancionado en un fallo de primera instancias por irregularidades en la contratación durante la pandemia por el covid-19.



En un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular del Ministerio Público mantuvo la postura de que en la Alcaldía de Neiva hubo errores en la contratación de una campaña de cultura ciudadana para mitigar y prevenir el covid-19.



Específicamente, "se incurrió en errores en los valores de uno de los puntos del documento, situación ocasionada por las inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas", explicó la Sala.



Aterrizado a Muñoz, él no cumplió con los deberes de su cargo, pues fue quien seleccionó a contratistas que no garantizaron la mejor oferta, a pesar de que tenía la capacidad de evitar un daño.



El alcalde y la jefe de la oficina de Paz y Derechos Humanos. Foto: Archivo particular

En ese sentido, se confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de nueve años y seis meses en su contra; medidas que cobijaron a otras personas: nueves años para el jefe de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; y a los secretarios de Educación, Giovanny Córdoba; y de la Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega.

El otro contrato

La Procuraduría también trajo a colación un contrato para alimentación en el año 2020 a población vulnerable de Neiva durante la pandemia. Lo que fue reprochado es que en ese convenio hubo elementos que no hicieron parte de la propuesta inicial, y que ni siquiera guardaban relación con el objeto con la finalidad.



Ese tipo de inconsistencias en los que no hubo "ni una justificación de su conveniencia, necesidad o razonabilidad, incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos".



Entre los elementos había tapabocas, guantes y overoles, los cuales se pasaron como raciones alimenticias mensuales.



"Igualmente, la administración celebró una orden de servicios con una institución para restar el servicio de interventoría sin que cumpliera las calidades necesarias para garantizar la mejor oferta para el municipio, además de estar inhabilitada para desarrollar las actividades de vigilancia, al tener un nexo formal con el contratista al que debía controlar, cuyas labores consistían en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de 5.250 millones de pesos", explicó la Procuraduría.



Por este motivo, el alcalde Gorky Muñoz fue hallado responsable de tres cargos disciplinarios: dos faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, y otra una falta gravísima a título de culpa grave.



En primera instancia, el fallo en contra se conoció justo por los días en los que la Corte Constitucional impartió su decisión frente a las facultades de la Procuraduría para disciplinar a elegidos por voto popular.



"No bajaremos los brazos ni agachamos la cabeza, porque no hemos actuado contra la ley y porque aún tenemos mucho por entregarle a este territorio. No desampararnos a quienes en este gobierno han encontrado voz, oportunidades, empleo, dignificación y mejor calidad de vida”, dijo el mandatario en su momento.



Esa vez, Gorky apeló, y de allí se dio el reciente fallo de segunda instancia, el cual será revisado por el Consejo de Estado, atendiendo la sentencia de la Corte frente a este tema. Hasta que eso suceda, el alcalde podrá seguir ejerciendo su cargo.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

