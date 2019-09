Confirman suspensión de dos meses a exalcaldesa de Cajicá

En segunda instancia, la Procuraduría confirmó la suspensión por 2 meses a la exalcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome Rincón (2008- 2011), por encontrarla responsable de incurrir en una falta disciplinaria al no haber declarado la urgencia manifiesta durante la emergencia invernal en 2011.

Para el Ministerio Público, Jácome Rincón no logró probar ninguna causa que la excluyera de su responsabilidad, pues no solamente omitió la declaratoria que le hubiera permitido celebrar los contratos que ameritaba la situación de manera directa, sino el control que obligatoriamente debía desplegar la Contraloría como órgano de control fiscal.



La sanción impuesta a la funcionaria puede ser conmutable en 2 meses del salario mensual básico devengado en la época de los hechos, ya que actualmente no está al frente de la Alcaldía de Cajicá.



El fallo confirmó además la conducta de la disciplinada como falta grave cometida en la modalidad de culpa grave.

JUSTICIA