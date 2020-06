En firme sanción a exgerentes de Triple A por pagos irregulares

La Procuraduría General confirmó en segunda instancia las multas e inhabilidades que en noviembre del 2018 le había impuesto a Ramón Navarro Pereira y Julia Margarita Serrano Monsalvo, los exgerentes de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S. A. E. S. P. (Triple A), por el pago a la española Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S. A. (Inassa) de servicios no prestados.



Según la investigación del órgano de control, los exgerentes permitieron que Inassa se apropiara ilícitamente de recursos de Barranquilla al autorizar pagos por la asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica sobre los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pese a que no hay evidencia de que se cumplieron estos servicios.

(Lea también: Los argumentos de la condena de la Procuraduría contra exgerente de Triple A)

En el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público mantuvo la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años a Navarro Pereira.



No obstante, el ente de control redujo de seis a cuatro años la inhabilidad de Julia Margarita Serrano Monsalvo por su colaboración en la investigación disciplinaria.



De otro lado, la Procuraduría confirmó la multa por 33.332 millones de pesos impuesta a Navarro Pereira y 2.140 millones de pesos a Serrano Monsalvo.

(Le puede interesar: Carlos Ledher, capo del narcotráfico de los 80, enviado a Alemania)

Según las investigaciones, al autorizar pagos por servicios públicos no prestados, desde el año 2000 la Triple A remuneró a Inassa mensualmente con el 4,5 % del recaudo que por concepto de servicios públicos ingresaban al patrimonio de la sociedad, suma equivalente a 19.600 millones de pesos, es decir que durante la vigencia del contrato ese pago superó los 237.000 millones de pesos.



Aunque en la autorización de pagos a Inassa intervinieron otras dependencias de la Triple A, para la Procuraduría "no se puede excusar el comportamiento de su gerente general, quien no se preocupó por verificar que el contrato implicaba el cumplimiento de obligaciones recíprocas, que la firma asesora incumplió".

(Además: Alerta de la Policía por aumento de fiestas que son foco de contagio de covid-19)

Las faltas de Navarro Pereira y Serrano Monsalvo fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, por “apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”.



La Sala Disciplinaria de la Procuraduría precisó además que el pago de la sanción patrimonial impuesta deberá hacerse a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo.

JUSTICIA

En twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com