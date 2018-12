Se destraba acuerdo para que exejecutivos de Odebrecht sean testigos

La Fiscalía confirmó este miércoles que ya recibió el acta de compromiso de tres exdirectivos de Odebrecht para rendir testimonio sobre los hechos de corrupción de esta multinacional en Colombia. Dicho acuerdo fue aceptado por el Ministerio Público de Brasil.

Con este paso se destraba la posibilidad de que Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha y Luiz Antonio Bueno Junior sean testigos en el proceso.



"En la tarde del lunes 3 de diciembre del 2018, luego de que el juez de

conocimiento aplazó la audiencia del Sr. José Elías Melo, el Ministerio Público

de Brasil aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e hizo llegar el

acta de compromiso de los ciudadanos brasileros, en los términos propuestos por

la Fiscalía colombiana", explicó el ente acusador en un comunicado.



Igualmente señaló en el documento que la audiencia contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo se aplazó porque las autoridades brasileñas no habían dado el aval al acta de compromiso para que los exdirectivos de Odebrecht rindieran declaración virtual.



Ahora falta que la Fiscalía colombiana suscriba el principio de oportunidad que beneficie a Mameri, Rocha Suárez y Bueno Junior. Esa decisión estaría en manos del fiscal ad hoc que será elegido en la Corte Suprema de Justicia.



Los testigos empezarían a declarar el próximo 21 de enero en audiencia virtual desde Brasil.



Con este documento que remitió la Procuraduría brasileña se empieza a destrabar el proceso para que los exdirectivos de la multinacional puedan testificar sobre los dineros que se dieron a políticos y empresarios en el país.



De acuerdo con la información del ente acusador con este compromiso las autoridades brasileñas aceptaron que "ellos colaboraran con la justicia

colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación y quedarán a salvo

todas las actuaciones de Colombia que ha dado lugar a órdenes de captura contra

ex directivos de la multinacional".



Esta acta había sido solicitada por el Ministerio Público de Brasil en octubre. También había pedido que la Fiscalía colombiana se comprometiera a no utilizar ninguna prueba contra los colaboradores brasileros, "contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño".





JUSTICIA