La procuradora general, Margarita Cabello, emitió un auto este 4 de agosto en el que designa a la Procuraduría delegada de Intervención 5 para que actúe como agente especial en las investigaciones que adelante la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso contra el presidente Gustavo Petro, por presunta financiación irregular a su campaña.



(Le dejamos: Caso Nicolás Petro: juez suspende audiencia para analizar pedido de aseguramiento)

El congresista denunció al jefe de Estado luego de que se conoció que Nicolás Burgos entregaría información a la Fiscalía relacionada a la financiación que hubo para la campaña de su papá, el hoy Presidente. Al parecer, hubo dineros que no se reportaron en las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Al tratarse de un caso de tanta relevancia judicial y política, la procuradora Cabello consideró que "resulta necesario designar un delegado del Ministerio Público en el referido proceso".



(Le dejamos: Nicolás Petro: tormenta por versión de hijo de Presidente sobre plata ilegal en campaña)

Agencia especial para intervenir en proceso contra el Presidente Gustavo Petro, ante Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. #EsNoticia

Más detalles 👉 https://t.co/K7820WBVZl pic.twitter.com/YrjAFXLl5o — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 4, 2023

Procuraduría asigna agente especial tras denuncia a Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Frente al caso en particular que podría afectar al presidente Petro, el senador Jota Pe Hernández manifestó: "He denunciado a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones. Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito se investigue,que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel".



En las audiencias contra Nicolás Burgos, si bien se mencionó el tema, no se ha mostrado ninguna prueba frente a este grave señalamiento, el cual deben investigar las autoridades correspondientes, es por eso que la Procuraduría tomó la decisión de tener un agente especial.



De hecho, el fiscal Mario Burgos, que investiga al hijo del jefe de Estado, anunció el jueves que compulsará copias ante las autoridades correspondientes por si de pronto hay alguien en el escándalo que cuente con fuero constitucional.



Según el funcionario de la Fiscalía, "dichos dineros, con los cuales incrementó (Nicolás) su patrimonio de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas, y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro", resalta el fiscal, tras hablar con el capturado".



La reacción del mandatario de los colombianos fue en el sentido de que nunca les ha pedido a sus hijos que cometan delitos, y que no estuvo enterado de financiación irregular alguna a su campaña.



"Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad", respondió.





