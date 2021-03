Procuraduría archivó proceso contra el exdirector de la Polfa

La Procuraduría General de la Nación archivó el proceso disciplinario en contra del exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) el general Juan Carlos Buitagro Arias.



La investigación contra el exdirector de la Polfa se abrió en febrero de 2020 por dar a la opinión pública declaraciones con datos imprecisos sobre la muerte de Karina García Sierra, excandidata a la alcaldía de Suarez en el departamento del Cauca.

Buitrago relacionó en un comunicado de prensa a 'los Mercaderes de la Muerte', banda criminal de Cali, con el asesinato de la excandidata a la alcaldía del municipio de Cauca.



Sus señalamientos involucraron a seis miembros de la Policía, que presuntamente hacían parte del grupo de los 'Mercaderes', como lo indicó en su momento la Polfa.



Estas declaraciones asociaban a la Fuerza Pública al crimen de la Karina García. Por tanto, el Estado se vio involucrado internacionalmente en este delito. Por esta imprecisión, la Procuraduría decidió investigarlo.



Raúl Humberto González Flechas, director Seccional Cauca de la Fiscalía General de la Nación, se refirió en su momento este hecho mediante un oficio. "Ese señalamiento de crimen de Estado es muy grave y ha generado controversia entre líderes de la zona", indicó González. Además indicó que los elementos probatorios de la investigación del crimen de la excandidata determinaron que los responsables del delito eran miembros de la disidencia del frente sexto de las Farc, conocido como 'Jaime Martínez'.



Pese a las implicaciones internacionales que tenían estas declaraciones a la opinión pública, la Procuraduría estableció que no había un señalamiento directo por parte de Buitrago que supusiera una falta disciplinaria. Para llegar a esta determinación, el Ministerio Público analizó nuevamente las palabras del exdirector de la Polfa.



Esta fue la afirmación que descartó la falta disciplinaria por parte del miembro de la Fuerza Pública:



"Pero en estos nueve meses de investigación se logró obtener evidencia que nos permitió identificar transacciones de cerca de 280 armas de fuego, entre ellas 45 armas de largo alcance de uso privativo de las fuerzas militares que fueron comercializadas y distribuidas a Grupos Armados Organizados Residuales en el pacífico colombiano particularmente al 'Jaime Martínez' responsable del homicidio de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez".



De acuerdo con sus palabras, Buitrago no se refiere directamente al grupo de los Mercaderes como los responsables, sino a las disidencias de las Farc. Por tanto, el ente de control resolvió archivar este proceso por no encontrar ningún hecho que calificara como falta disciplinaria.



"El análisis de las manifestaciones realizadas por el investigado debe realizarse

en contexto, no limitarse a fragmentos aislados de la rueda de prensa sino a la valoración conjunta de lo anunciado", argumentó la Procuraduría.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

