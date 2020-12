Procuraduría archiva proceso contra Minagricultura por Finagro

La Procuraduría General archivó una investigación disciplinaria que había abierto el pasado 21 de abril contra el ministro de agricultura Rodolfo Enrique Zea Navarro, así como contra Andrés Lozano Karanauskas, secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

El proceso se había iniciado porque la Procuraduría recibió un anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades cometidas por los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, así como los integrantes de la Junta Directiva del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). En esa denuncia se señalaba a varios ciudadanos de detrimentos patrimoniales, peculado y concierto para delinquir.



La denuncia señalaba que le parecía irregular que el 31 de marzo, en menos de dos horas, se agotaran los subsidios de créditos de Finagro por 10.000 millones de pesos para grandes productores, a pesar de que el trámite para poder acceder a ese crédito podría durar varias semanas.



También cuestiona que se le hayan entregado créditos a 20 grandes industrial del país con ventas anuales superiores a los 100 mil millones de pesos y hasta 1,2 billones de pesos, ya que estaba claro que esas empresas no los necesitaban.



Sobre este mismo tema la Contraloría General había puesto la lupa pues advirtió en abril de este año que había una concentración de créditos de Finagro en beneficiarios que no los estaban usando en actividades productivas, que era su objetivo en medio de la pandemia. Esa situación llevó a que algunos de esos créditos tuvieran que reversarse.



Al evaluar esta denuncia, la Procuraduría abrió una indagación preliminar pero tras las investigación encontró que nunca hubo irregularidades en la entrega de créditos y por eso archivó la investigación contra el ministro de agricultura y contra Lozano.



Sobre uno de los temas más comentados, incluso por la misma Contraloría, la Procuraduría encontró que no hubo la concentración de créditos que se había denunciado.



La Procuraduría señaló que el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Crédito proscribieron la posibilidad de que los créditos fueran concentrados pues les pusieron un monto máximo de 250 millones de pesos de subsidio por beneficiario.



"Este límite impide entonces que un solo productor, independientemente de su tamaño, sea beneficiado con una o con varias operaciones crediticias de subsidios equivalentes a más de 250 millones, ya que el sistema no permite exceder dicha cantidad al calcular el monto de los intereses subsidiados con los recursos de la Línea Especial de Crédito", dijo la Procuraduría.

Y frente al otorgamiento de créditos a grandes productores supuestamente para actividades que estaban prohibidas, como la comercialización, la Procuraduría encontró que esto no sucedió y que sí estaba permitido que con estas Líneas Especiales de Crédito se importaran materias primas o productos agrícolas que son insumos para la producción de otros bienes.



Sobre las empresas que desistieron de recibir el crédito, la Procuraduría encontró que algunas de estas firmas cumplían los requisitos para recibir ese subsidio, varias de ellas decidieron desistir por el riesgo reputacional que les generaban las noticias que hablaban de entregas irregulares.



REDACCIÓN JUSTICIA