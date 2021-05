 Reficar: Procuraduría archiva proceso a exdirectivos de Ecopetrol

La Procuraduría General de la Nación archivó una investigación disciplinaria contra exdirectivos de la junta de Ecopetrol en el marco del proceso por las presuntas irregularidades en la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).



Se investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería entre el año 2011 y el año 2015 que pasó de 3.777 millones a 8.016 millones. Así como a retrasos en el cronograma de terminación del proyecto.



El proceso se inició en febrero de 2016 contra Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.



La decisión señala que la Junta Directiva de Ecopetrol “partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar dada su complejidad” y que esa confianza es razonable “por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”.



Añadió que los miembros de la junta “no tenían experiencia en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión de una refinería, ni tienen conocimientos de campos especializados de la ingeniería” y que por ello confiaron en el presupuesto inicial que dio CB&I, quien era el contratista con mayor experiencia en dicha materia.



“Adicionalmente, las cifras habían sido revisadas por Foster Wheeler en agosto de 2009, quien las definió como consistentes, informe que sirvió de soporte para las aprobaciones de las juntas directivas de Ecopetrol S.A. y de REFICAR. Si bien Ecopetrol S.A. y REFICAR no contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma considerable y además lograron la intervención de un tercero reconocido internacionalmente para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costos”, se lee en la decisión.



Y añade la Procuraduría: “este Despacho estima que las gestiones adelantadas por la junta directiva de Ecopetrol S.A., no fueron irregulares, en cuanto a la aprobación de los controles de cambio que vienen de exponerse en este auto, puesto que aquellos estuvieron justificados por razones que llevaron a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y REFICAR necesariamente a reconocer que el costo del proyecto era mayor del que hasta entonces se estimaba”.



La Procuraduría consideró que los cambios en los contratos y el cronograma de la obra “no se generaron por la actuación indebida” de investigados, “sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I, que hacía imposible continuar con la ejecución de la obra sino se autorizaba el incremento del presupuesto inicial”.



El Ministerio Público indicó que en sesiones de la junta “siempre se planteó la necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra, pues con lo invertido hasta ese momento era presupuestalmente más factible dar continuidad al proyecto que acabarlo y asumir los costos de una obra no terminada e inservible”.



