Procuraduría archiva caso contra general (r) de la Policía por acceso a datos de Dian

Con la firma de sus tres integrantes, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación dio por terminado un proceso que adelantaba contra un brigadier general retirado de la Policía Nacional.



El indagado era Juan Carlos Buitrago, quien fue ampliamente conocido durante sus años de servicio activo por estar al frente de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Precisamente, de esa dependencia es que se desprendió el caso por el cual se emitió el fallo disciplinario el pasado 12 de octubre.



Con ponencia del procurador delegado Diomedes Yate, la decisión de cinco páginas empieza por explicar que el caso se remonta al año 2020, cuando se abrió una indagación preliminar por el supuesto uso indebido de los permisos de acceso a sistemas de información de la Dian, los cuales supuestamente había solicitado el brigadier general Juan Carlos Buitrago.



Juan Carlos Buitrago fue director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto: Archivo Particular

Esos permisos de los que se habló al parecer no fueron usados con los fines lícitos, sino que se habló de que se sacó información de carácter reservado de personas que no eran objeto de fiscalización. por parte de las autoridades.



La investigación empezó el 22 de septiembre de ese año, e incluyó a los policías Óscar Cortés, Alexánder Carrillo, Víctor Manuel Guerra, Jorge Nilson Harvey Barco, Sandra Yulieth Muñoz y Karen Mayerlo González.



Sin embargo, en el proceso "la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) afirmó que una vez verificado los informes de la Oficina de Control Interne y hallazgos establecidos a la fecha, la entidad no tiene hallazgos referentes al uso indebido, violation de reserva o acceso a la información reservada, a través de los sistemas de información".



Además, afirmaron que luego de una revisión a documentos, "se leen los funcionarios y/o oficiales que realizaron alguna actividad relacionada con los aplicativos en relation con los que se habían solicitados los correspondientes permisos y dentro de los cuales no figura el entonces vrigadier general Juan Carlos Buitrago".

Procuradora Margarita Cabello. Foto: Procuraduría

En conclusión, la Sala Disciplinaria de Instrucción encontró que no se podía derivar de las actuaciones señaladas la participación de los uniformados mencionados en la indagación del año 2020.



"En otras palabras, el medio de prueba documental a que hemos aludido aporta convicción sobre los funcionarios y oficiales que realizaron consultas en los sistemas de información que ocupan el presente asunto, quedando claro que el brigadier general Juan Carlos Buitrago no realizó consulta alguna en los sistemas a los que se hace mención en la presente indagación y, por Io mismo y tanto no cometió las conductas que son objeto de averiguación en sede de indagación preliminar".



