En medio de la discusión que se abrió en la Corte Constitucional por una demanda en la que se pide ampliar la licencia de maternidad para las personas no binarias y los hombres trans, la Procuraduría General de la Nación envió un concepto al alto tribunal.



(En contexto: ¿Licencia de maternidad para personas no binarias y hombres trans? Corte debate)

En su oficio, la procuradora Margarita Cabello indicó que las licencias de maternidad, establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, "deben cobijar por igual a las mujeres como a las demás personas con capacidad de gestación, como los hombres trans y los individuos de género no binario".

Facebook Twitter Linkedin

Procuradora general, Margarita Cabello. Foto: Procuraduría

Por el momento, esta medida solamente aplica para “mujeres”, “madres” y “trabajadoras”, dejando por fuera a otras personas que no se identifican con el género femenino. En razón de ello, el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte y la Liga de la Salud Trans presentaron una demanda en el alto tribunal pidiendo que se modifique la norma.



(Le dejamos: Los pendientes del proyecto para el sometimiento de bandas criminales)



Varias organizaciones se manifestaron expresando sus puntos de vista en el alto tribunal, pero faltaba el concepto de la Procuraduría. En este, según conoció EL TIEMPO, la entidad anotó que la norma, al regular en su artículo 236 la licencia en la época del parto, e incentivos para la atención y cuidado del recién nacido, "lo hizo sobre un modelo de familia tradicional, que puede derivar en escenarios de discriminación".



Es decir, para la procuradora general “no hay duda de que el lenguaje utilizado en el Artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo restringe el acceso a los beneficios de la seguridad social de los individuos con capacidad de gestación que no se identifican como mujeres, incurriendo en una discriminación por razones de sexo que vulnera el principio de igualdad contenido en nuestra Constitución”, puntualizó en su concepto.



En síntesis, para el Ministerio Público la norma actual es excluyente en el lenguaje con los hombres trans, quienes al nacer tuvieron sexo femenino, pero en su identidad de género se identifican con masculino. Así mismo, a criterio de Cabello no se incluyó a las personas con género no binario, es decir, quienes no se identifican única o completamente como mujeres u hombres.



(Le dejamos: Nicolás Petro: así va la investigación por el escándalo con su expareja)

Facebook Twitter Linkedin

Magistrados de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El no haber tenido en cuenta a esta población, para la Procuraduría es desconocer el deber que impuso el Congreso para garantizar el derecho a la seguridad social a todos los habitantes del país.

Se desconocería el derecho fundamental a la identidad, que habilita a las personas a construir y desarrollar su vivencia de género de manera autónoma, privada y libre de injerencias. FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, para la entidad no hay argumentos de peso para que en Colombia haya un trato diferenciado para las personas "con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa, pues se desconocería el derecho fundamental a la identidad, que habilita a las personas a construir y desarrollar su vivencia de género de manera autónoma, privada y libre de injerencias”.



En el recurso interpuesto ante la Corte Constitucional, los demandantes explican que su interés es ampliar el campo de aplicación de la normativa, sin que se desmejoren las garantías para la licencia de maternidad que ya gozan las mujeres.



Al debate ya aportaron sus conceptos los ministerios de Salud y de Hacienda. El primero subrayó que está de acuerdo con ampliar la garantía para personas no binarias y hombres trans, mientras que la cartera de Hacienda resaltó que la posible extensión no tiene un costo fiscal o económico adicional para el Sistema General de Seguridad Social Integral.



Tras el concepto de la Procuraduría, en la Corte Constitucional se pasará a examinar la demanda y los aportes realizados por distintas entidades y organizaciones, para luego elaborar una ponencia y discutirla en la Sala Plena.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: