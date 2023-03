La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que se dio inicio a una vigilancia preventiva relacionada a la ejecución de las obras de valorización aprobadas para Bogotá, entre los años 2013 y 2018.



Para el Ministerio Público se ha demostrado que las obras han tenido varias modificaciones que han llevado a que tengan bajos porcentajes de avance.



(Puede leer: Procuraduría ordenó investigar a los ministros Alfonso Prada e Iván Velásquez)

La alerta enviada desde el órgano de control se basa en que se advirtió que en cuanto al Acuerdo 724 de 2018, solamente se ha entregado uno de los más de 15 proyectos aprobados.



Así mismo, el 67 por ciento está en ejecución con un porcentaje de avance del 28 por ciento; el 17 por ciento de los proyectos se encuentran suspendidos, y del otro 11 por ciento no se conoció mayor información.



(Puede ver: Inpec revisa opción de que presos puedan usar celular en cárceles: ¿cómo sería?)

Facebook Twitter Linkedin

Obras por parte del IDU en la avenida 68. Foto: IDU.

Por otro lado, en cuanto al Acuerdo 523 de 2013, solo el 55 por ciento de las obras aprobadas han sido entregadas, otro 36 por ciento tienen un avance de ejecución inferior al 51 por ciento; y del otro 9 por ciento no se entregaron a la entidad datos de ejecución.



Con el fin de evitar afectaciones al patrimonio público, la Procuraduría inició un monitoreo preventivo en el cual le solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) varias cosas.



La primera es que responda cuáles son las razones que han impedido la ejecución de las obras. Lo otro es que se dé a conocer cuál es la situación jurídica de los proyectos suspendidos, y además que informe qué uso se les ha dado a los recursos recaudados durante tantos años, y cuál es el plan de acción para cumplirles a los bogotanos.



(Le dejamos: Así funciona 'paquete VIP' de migración ilegal desde San Andrés a EE. UU.)



"El ente de control no solo teme que las obras queden inconclusas, sino que también los atrasos de los proyectos puedan causar un grave detrimento patrimonial a la Nación. Por lo anterior, el Ministerio Público instalará una mesa de trabajo para el seguimiento permanente a la ejecución de las obras de valorización, donde exhortará a las entidades involucradas a levantar las respectivas suspensiones, y en consiguiente garantizar la ejecución de cada uno de los proyectos para cumplir la agenda de la administración con los ciudadanos", dio a conocer la entidad encabezada por Margarita Cabello Blanco.



Por último, la Procuraduría resaltó que promover el buen curso de las obras públicas no significa una coadministración o injerencia en las decisiones que toman las otras entidades del Estado.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: