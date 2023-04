A la oficina de Édgar Benjamín Rivera, director de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), no dejan de llegar documentos de la Procuraduría General de la Nación.



A finales de marzo le habían enviado desde el ente de control un oficio con 91 páginas advirtiendo un error en la integración entre Viva Air y Avianca, y ahora le llegó un documento en el que la misma entidad se opone a una resolución.



Se trata de la Resolución 00707 del 14 de abril, con la cual se corre traslado de pruebas aportadas dentro del trámite de la vía gubernativa. En pocas palabras, lo que la Procuraduría cuestiona es que esa última resolución es un trámite que al parecer está dilatando "de manera innecesaria el proceso de integración empresarial", lo cual tiene de por medio un servicio esencial como es el transporte aéreo de miles de viajeros que aún no tienen claro qué hacer con sus tiquetes comprados.



En concreto, la nueva observación que destapó el órgano de control en la novela por la integración de las dos aerolíneas involucra a una tercera, a Wingo. En medio del proceso, esta última empresa presentó a la Aerocivil un 'Estudio Económico:

Impactos de los Condicionamientos frente a la Integración'.



Aviones Wingo. Foto: Wingo

En ese estudio se concluye que los slots (turnos de despegue y aterrizaje) siguen siendo un dolor de cabeza para ellos en el trámite de integración, en especial en el Aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. Para Wingo, en esa terminal es necesaria una redistribución de slots para que Avianca y Viva Air no incurran posiblemente en la concentración de operaciones.



"Es importante destacar que aún en ausencia de la integración ya existía en el Aeropuerto El Dorado una distribución de slots concentrada en beneficio de uno de los operadores. Este hecho hace necesaria la evaluación de la eficiencia y efectos en la competencia de dicha asignación con el objetivo que este recurso escaso sea utilizado de la forma más eficiente posible y se beneficie el mercado de transporte aéreo de pasajeros en Colombia", dice el estudio de Wingo, en el que se aclara que en la idea de integración, en El Dorado la Aeronáutica ha tomado buenas decisiones, cosa que no ha pasado, dicen, en Rionegro.



Toda esta versión es a la que la Aerocivil -a través de la cuestionada resolución- le corrió traslado para examinar los puntos aportados por Wingo al debate. Sin embargo, es precisamente esa intervención de la aerolínea como tercera en la discusión a la que se viene oponiendo Fernanda García Flórez, procuradora 119 Judicial II ante lo Contencioso Administrativo.



Es ella quien el 17 de abril le envió el nuevo documento al director Édgar Benjamín Rivera, insistiendo en que se estaba adelantando la integración bajo parámetros que no corresponden.

Pasajeros afectados por Viva Air en el Aeropuerto José María Córdova. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

"Se reitera que la intervención de terceros interesados está expresamente señalada en el artículo 19 de la Ley 1340 de 2009, y dispuesta sólo para el procedimiento para investigaciones de prácticas restrictivas de la competencia, procedimiento diferente al contemplado en el artículo 10 numeral 4 de la misma Ley, reservado para simples terceros facultados para aportar elementos o información", dice el oficio de 18 páginas.



Prácticamente, lo que cuestiona el Ministerio Público es que se le haya permitido intervenir a fondo a Wingo, cuando el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, creada para estos casos, no permite hacerlo.



El error señalado

El 30 de marzo, la misma procuradora Fernanda García envió al director de la Unidad Administrativa Especial de la Aerocivil una carta en la que le puso de conocimiento un error en la integración entre Avianca y Viva Air.



Para la funcionaria, durante varios meses se adelantó este caso bajo la Ley 1437 de 2011 (el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), y no bajo la Ley 1340. Eso dejó que aerolíneas como Wingo, Latam y otras actuaran de manera concurrente en la integración, cuando la Ley 1340, diseñada para estos casos, solo les permite aportar una mínima información, sin mayor injerencia.



Por tanto, el primer oficio de finales de marzo como la carta del 17 de abril tienen relación, pues la Aerocivil corrió traslado del estudio hecho por Wingo.



Finalmente, el ente de control dice que no sabe cuándo Wingo presentó el recurso al que le corrió traslado la Aerocivil. No obstante, indicó, "de ese traslado se pueden esperar varios tipos de pronunciamientos y objeciones, lo cual indefectiblemente traerá más dilaciones al proceso de integración".



Eso, para la Procuraduría, lo que está haciendo es que el mercado aeronáutico no tenga un pronunciamiento oportuno frente a la integración, lo cual deja una incertidumbre no solo en el sector y en los pasajeros, sino también en el procedimiento legal que se está dando en el caso.



Paralelo a ello, la procuradora le pidió al director Rivera decida prioritaria y urgentemente los recursos de reposición y en subsidio apelación presentados a finales de marzo, enfocados en que se adopte la normativa correcta bajo la Ley 1340 de 2009.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

