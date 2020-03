Alerta por deficiencia en los controles por coronavirus en El Dorado 

La Procuraduría anunció este domingo que evidenció fallas en los controles y la prevención de contagio del coronavirus a los pasajeros que se movilizan por los muelles nacional e internacional del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esto lo anunció luego de una visita de verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos por el gobierno, especialmente de tamizaje a viajeros.

El sábado, el Procurador Fernando Carrillo ordenó que "una comisión del Ministerio Público se desplazara a la terminal, donde se encontró que el personal de sanidad portuaria es insuficiente, sobre todo en la hora pico, entre las 7 y las 11 de la noche, teniendo en cuenta que diariamente arriban al país en vuelos internacionales un promedio de 9.000 mil pasajeros. Para atender este volumen hay dos turnos de 8 auxiliares de enfermería, dos jefes de turno y dos epidemiólogos", aseguró en un comunicado el ente de control.



En la visita encontraron que en esa noche "solo cuatro auxiliares de enfermería, asignadas por la Secretaria Distrital de Salud en los dos puestos de entrada a migración, realizaron toma de temperatura a viajeros provenientes del exterior, lo que resultó insuficientes, teniendo en cuenta que según información suministrada por Migración Colombia, en horas pico llega un promedio de 34 vuelos, lo que conllevó a que no se hiciera control a todos los pasajeros. Se evidenció que viajeros pasaron por el lado de las auxiliares evadiendo el tamizaje, y que una de las auxiliares de enfermería presentaba tos".



Adicionalmente, el ente de control señaló que "se evidenció que los ciudadanos que hacían la fila para el control migratorio se encontraban hacinados, sin guardar la distancia prudente para evitar un eventual contagio, y algunos oficiales de migración trabajaban sin tapabocas o lo portaban en el cuello, quedando en riesgo de un eventual contagio".



Entre sus evidencias, encontraron que "la sala anexa a la zona de migración, donde remiten a los viajeros de vuelos internacionales que arriban al país con sintomatología de enfermedad respiratoria, es un espacio es reducido, sin ventilación, tenía confinamiento de viajeros, algunos con tos y sin tapabocas".



La situación es más compleja en el muelle nacional, según señala el Ministerio Público. Asegura que no hay información "como pendones, avisos, ni campañas que orienten a los viajeros sobre las medidas de prevención frente al COVID-19, más allá de un corto video que eventualmente se emite en las pantallas de la terminal. Tampoco hay presencia de personal de sanidad portuaria tomando temperatura o haciendo algún tipo de prevención y seguimiento".



Además, en la visita encontraron que "no se evidenció existencia de gel antibacterial para viajeros internacionales ni nacionales, en lugares estratégicos del aeropuerto".



Frente a este último asunto, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que en el aeropuerto "siempre hay disponible agua y jabón , esa es la razón por la que no hay antibacteriales porque la circular del ministerio de Salud lo aclara y dice que preferiblemente usar agua y jabón".



