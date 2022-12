Un llamado urgente hizo la Procuraduría General que advirtió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hay un alarmante incremento en las cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.



El Ministerio Público citó que, según reportes de Medicina Legal, entre enero y agosto de 2022 fueron asesinados 426 menores de edad, 12 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, cuando hubo con 380 homicidios.



Este año, Bogotá, Barranquilla, Cali, Quibdó y Medellín son las cinco ciudades donde se reportaron los mayores hechos de violencia contra la niñez, y el mayor número de víctimas son menores entre los 12 y 17 años, con 380 registros, seguidos por niños entre 0 y 5 años, con 29 casos; y hay 17 reportes de víctimas entre los 6 y los 11 años.



No solo hay una alerta por la violencia homicida, la Procuraduría también enfatizó en que este 2022 se han registrado 25.585 lesiones no fatales contra los menores de edad, de esas, 13.879 han sido presuntos delitos sexuales, 5.572 reportes fueron por violencia interpersonal, 3.828 por violencia intrafamiliar y 1.477 por lesiones en eventos de transporte.



Por esto, el órgano de control requirió a la directora del ICBF activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y liderar, con la participación de todos los actores e instancias que lo integran, acciones que contribuyan a detener y reducir las referidas cifras.



“Es necesario priorizar esta temática en la agenda y asumir compromisos colectivos mayúsculos para que conjuntamente todos los actores e instancias lideren en sus respectivos territorios el replanteamiento de las políticas públicas que se han diseñado hasta el momento, las que quizás - podría afirmarse-, no han sido lo suficientemente eficaces para combatir el maltrato infantil”, sostuvo la Procuraduría.



De acuerdo con la entidad, los esfuerzos para prevenir la violencia en el contexto familiar y la comisión de delitos sexuales, la investigación para identificar las causas de su ocurrencia y la puesta en marcha de medidas urgentes para el fortalecimiento familiar, podrían servir para avanzar en la protección integral a los niños.



Por último, el Ministerio Público llamó a un diálogo en la sociedad colombiana sobre cómo deben reducirse y enfrentarse las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

