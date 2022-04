La Procuraduría General absolvió a las exministras Cecilia Álvarez y Ginna Parody quienes eran investigadas disciplinariamente por el caso Odebrecht.



(Le puede interesar: Carlos Mattos pide perdón y ofrece reparar a las víctimas de sus delitos).



Tras una investigación de casi seis años el ministerio público consideró que no incurrieron en irregularidades.

El abogado Guillermo Puyana, defensor de la exministra Álvarez dijo que en el proceso quedó claro que las exfuncionarias no infringieron la ley y que no existió un conflicto de intereses en el caso.



"Este es el resultado de una labor de un equipo de defensores que después de seis años de trabajo rinde frutos y se llega a la conclusión, como lo manifestamos desde el primer día, que no se incurrió en delitos. Se hizo justicia", dijo Puyana.



Indicó que la participación de las entonces ministras de comercio y educación en el Conpes en el proyecto Ruta del Sol no implicó que tuvieran un interés particular en obra de ese concesión.



En 2018 la Procuraduría citó a juicio disciplinario a las exministras por presunto conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto Ruta del Sol sector 2 y el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.



En su momento el órgano de control cuestionó a las disciplinadas la aprobación del Conpes 3817 "que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol sector 2; pese a estar incursas presuntamente en causal de impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias".



El Conpes 3817 fue aprobado el 2 de octubre de 2014. Adicionalmente, la Procuraduría reprochó a Álvarez, en su calidad de ministra de Transporte, (entre el 3 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014) por no declararse impedida para la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto de 2013, que trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y definió las acciones complementarias orientadas al desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte, logístico e intermodal, y las inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.



También se le había imputado el cargo por el mismo comportamiento presuntamente irregular en la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio de 2014, que ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña – Gamarra y aumentó la tarifa en las estaciones existentes.



Con la decisión, que no fue apelada y quedó en firme, las exministras quedan a salvo de cualquier sanción por esos hechos.



Por el mismo caso en la Fiscalía se desarchivó el expediente durante la gestión del fiscal adhoc Leonardo Espinosa y el proceso sigue abierto.



La defensa pidió el archivo de la diligencia al considerar que no se incurrió en delitos y que no hay evidencias para avanzar en la investigación.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com