Iván Cepeda no manipuló testigos contra Álvaro Uribe: Procuraduría

Para la Procuraduría, el hecho de "recibir entrevista de los internos en las que ellos enuncian conductas irregulares no puede desprender responsabilidad disciplinaria", por ello, en un fallo de única instancia el Ministerio Público absolvió a Iván Cepeda de responsabilidad disciplinaria y declaró no probado el cargo endilgado “por investigar y recepcionar testimonios que no estarían entre sus funciones de Representante a la Cámara”.

En esa decisión la Procuraduría ratificó la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año en la que archivó una investigación contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos, denuncia que había instaurado el expresidente Álvaro Uribe, a quien en cambio, en ese misma decisión, la Corte ordenó investigar.



Además, la sentencia de la Procuraduría confirma que todas las actuaciones adelantadas por Cepeda se hicieron dentro del marco legal en cumplimiento de sus funciones como congresista.



La denuncia en la Procuraduría contra el senador Cepeda la había radicado el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, en 2013, en la que alegaba que Cepeda realizaba visitas a cárceles para presionar testigos para que declararan en contra del expresidente y de su hermano Santiago Uribe, quien enfrenta un juicio por presunta participación en la conformación del grupo paramilitar 'los 12 Apostoles'.

El expresidente solicitó que se escucharan los testimonios de dos paramilitares condenados, Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, a quienes supuestamente el senador del Polo habría ofrecido algunos beneficios.



Pero, según el órgano de control, las declaraciones de los testigos “resultaron contradictorias entre lo dicho y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos".



Ante este fallo de la Procuraduría la defensa de Uribe dijo que presentará un recurso de reposición, pues "desde nuestro punto de vista, desconoce la realidad probatoria que acredita la existencia de actos realizados por el senador Cepeda Castro, a fin de manipular los testimonio de Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz", dijo Jaime Granados en una carta, en la que también aseguró que en los próximos días presentarán nuevas acciones legales contra Cepeda por supuesta manipulación de testigos, con evidencias inéditas.

