Procuraduría absolvió a Carlos Eduardo Valdés, exdirector de Medicina Legal: ¿por qué?

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación absolvió al exdirector de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés, a quien habían procesado disciplinariamente por presuntas irregularidades en el dictamen forense que se dio sobre Jorge Enrique Pizano, excontralor de la Ruta del Sol II.



En ese resultado se concluyó que no hubo rastros de ciaunuro en el cuerpo de Pizano, y después de ello se abrió en el año 2018 un proceso en el órgano de control dirigido actualmente por Margarita Cabello Blanco.



El caso contó con investigadores de varias dependencias de la Procuraduría, que en marzo de 2019 vinculó al exdirector a una investigación formal, con el fin de determinar si había incurrido en alguna falta, y meses después le profirió cargos en contra.



Al momento de dar una rueda de prensa sobre el caso Pizano, el 27 de noviembre de 2018, Valdés contó que los resultados se habían entregado tras un hallazgo de sangre en una toalla, pero finalmente se determinó que no era sangre, sino saliva, "pero dicho aspecto no puede considerarse como una conducta que merezca reproche disciplinario".



Jorge Enrique Pizano. Foto: Mauricio Moreno

Por otro lado, la Procuraduría determinó que no se puede concluir que las afirmaciones hechas por el exdirector de Medicina Legal llevaron a un "apresurado archivo de la investigación por la muerte de Jorge Enrique y Alejandro Pizano". Esto porque las fechas del proceso penal no coinciden con las del disciplinario.



"Del mismo modo, las manifestaciones realizadas por el señor Carlos Eduardo Valdés, en su condición de director de Medicina Legal, no fueron mencionadas ni tenidas en cuenta por la Fiscalía como soporte para los archivos de las investigaciones por la muerte de los señores Jorge Enrique Pizano y Alejandro Pizano", dice el fallo de la Procuraduría.



Por esa y otras razones, el Ministerio Público determinó que tras un análisis el comportamiento de Valdés se ajustó a la ley, "debe estimarse que los mismos no desarrollan el incumplimiento del deber ni la incursión en la prohibición descritos en la decisión de cargos y , en dicho sentido, debe concluirse que los mismos resultan atípicos".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

