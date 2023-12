Abren investigación contra el alcalde de Chipaque tras denuncia por abuso sexual

Este jueves a primera hora, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del alcalde de Chipaque, Cundinamarca, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, denunciado por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con una funcionaria.



En la denuncia dice que la situación se presentó en la madrugada del 14 de diciembre, un caso que fue puesto en conocimiento de la sociedad a través de medios, que han relatado que el mandatario habría abusado de la joven tras darle licor.



“Ese día yo le escribí al alcalde que se debía firmar una remisión de unos medicamentos que se estaban gestionando para el albergue Hogar de Paso, que yo tengo a cargo. Eso fue como a las 5 de la tarde. Él me preguntó que dónde estaba, y yo le dije que en mi oficina”, dijo la mujer.



¡Atención Chipaque!🕵️‍♂️@PGN_COL inicia investigación disciplinaria contra el alcalde Camilo Albeiro Pardo por presunto acto sexual abusivo. 📣 También despliega agencia especial para intervenir en el proceso penal. Más detalles 👉 #EsNoticia https://t.co/VeEUdG5Air pic.twitter.com/M9N42UhGNd — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 28, 2023

Chipaque, Cundinamarca. Foto: Archivo EL TIEMPO.

"La Procuraduría Provincial de Instrucción de Villavicencio solicitó, entre otras pruebas, copia de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación y del informe de Medicina Legal elaborado tras la denuncia radicada", explicó la entidad.



A la par de ello, el ente de control manejado por Margarita Cabello constituyó una agencia especial para que asuma la representación del Ministerio Público en el proceso penal que se adelanta en la Fiscalía 1 Seccional contra el alcalde.

El testimonio y la defensa

En la denuncia se lee que el alcalde la invitó a tomar algo a un sitio del municipio, aunque primero comieron perro caliente. "El alcalde dijo que nos tomáramos una caja de trago y que nos íbamos. Yo les dije que me tenía que ir porque tenía un compromiso con mi equipo de trabajo”. Pero, finalmente, se quedó: “La secretaria no me servía tragos grandes, pero luego, fue el mismo alcalde quien me empezó a dar copas grandes, a emborrachar”.

Chipaque. Foto: Archivo particular

Después de unos minutos, la víctima denuncia que se dieron los abusos con tocamientos que ella dice que no consintió, y que después se subió a un carro con el mandatario, quien supuestamente la llevó hacia otro lugar y fue allí que se dio el abuso sexual. Al día siguiente (14 de diciembre) "me voy a la Clínica San Rafael y ahí empieza mi proceso de denuncia, médicamente me confirman lesiones y desgarros. Tengo todo sustentado, hubo abuso”.



Por su parte, el alcalde de Chipaque se pronunció a través de un comunicado diciendo que reconoce "que ha surgido información sobre una relación íntima, la cual debo aclarar que fue consensuada y privada. Sin embargo, debo ser enfático y desmentir categóricamente cualquier acusación de abuso sexual”.



