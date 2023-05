La muerte de 11 personas en la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo, Putumayo, en medio de la operación militar más controvertida de los últimos años, y sobre la que aún no hay un pronunciamiento final de la Fiscalía General de la Nación, tiene un nuevo capítulo.



EL TIEMPO tuvo acceso al auto con el que la Procuraduría General de la Nación les abrió investigación formal a los oficiales y suboficiales responsables de la acción militar realizada en zona rural de Puerto Leguízamo el 28 de marzo de 2022, cuando la comunidad de Alto Remanso realizaba un bazar que ya llevaba un par de días.



A ese lugar se dirigieron los militares con el propósito –en el papel– de capturar o dar de baja a alias Bruno, cabecilla del grupo ilegal conocido como los ‘comandos de Frontera’, una de las facciones aliadas a las disidencias de ‘Iván Márquez’.

Procuraduría investiga a militares por operativo en Alto Remanso, Putumayo. Foto: Archivo particular

Y aunque inicialmente se dijo que ‘Bruno’ murió en el sitio, no fue así. La operación terminó con la muerte de Pablo Panduro, Divier Hernández, Ana María Sarrias, Brayan Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva, Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexánder Peña.



Los militares sostienen que hay evidencia de que en el lugar estaban miembros de las disidencias, pero la comunidad dice que los muertos no eran integrantes de un grupo ilegal que, admite, sí tienen presencia en esa región del Putumayo.



Catorce meses después de los hechos, la Procuraduría decidió vincular formalmente a su investigación a un brigadier general de quien señala que podría haber sido responsable de conductas constitutivas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).



Se trata del general Walther Adrián Giraldo Jiménez, oficial con una trayectoria de más de 33 años en el Ejército y que para la fecha de las 11 muertes era el comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales. A finales de 2022 asumió como comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, una de las más importantes unidades militares del oriente del país.



Los otros vinculados al proceso son el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena, el capitán Jorge Erney Marroquín y el teniente Julián E. Ávila. Mientras que en el grado de suboficiales fueron reseñados el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza y los cabos primero Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

General Walther Adrián Giraldo, investigado por el operativo militar en Alto Remanso, Putumayo. Foto: Archivo particular

Los fuertes señalamientos

EL TIEMPO tuvo acceso al auto de 10 páginas firmado por los tres procuradores delegados que hacen parte de la Sala Disciplinaria de Instrucción, en el que se hacen gravísimos señalamientos que ahora entran en etapa de confrontación de pruebas y testimonios, tras la apertura de la investigación.



Si bien las familias de los fallecidos y sus abogados ya habían hablado de irregularidades, esta es la primera vez que una autoridad judicial cuestiona la legalidad de la operación en el Alto Remanso.



En el oficio se lee textualmente: “Se tiene que alrededor de las 07:13 horas (del 28 de marzo de 2022), los soldados en el área de operaciones, previa autorización del mando, entraron en combate con el Gao-r 48 (las disidencias) y, sin discriminar los blancos, produjeron la muerte de 11 personas e hirieron a cinco más, para un total de 16 civiles afectados por el actuar del Ejército Nacional”.

En el auto aparece la palabra ‘civiles’, cosa que no es menor, pues en su momento se habló de que los militares habían atacado a integrantes del grupo de alias Bruno que hacían presencia en el bazar, cuyo propósito era recoger fondos para construir una placa huella que un año después de la tragedia que enlutó a varias familias está ya casi terminada.



Antes de dar este paso, la Procuraduría hizo una profunda valoración de indicios y testimonios y considera que si bien es claro que la operación en un inicio tenía un propósito legítimo y amparado por la ley, en la ejecución se habrían cometido irregularidades en las que el resultado fue la muerte de personas que no tenían nada que ver con la organización criminal al mando de ‘Bruno’.



Otro grave cargo consignado en el documento es que una vez terminaron los disparos, al parecer los uniformados “procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación, al igual que trasladar los cuerpos de su posición, previo al respectivo estudio por parte de la policía judicial”.



Facebook Twitter Linkedin

Placa huella a punto de ser terminada en Alto Remanso, Putumayo Foto: Archivo particular

Por eso, la investigación cobija tanto a quienes estuvieron en terreno como a quienes dieron órdenes desde afuera. En el caso del general Giraldo, el seguimiento de los informes y comunicaciones de la tropa apunta a que estaba en contacto permanente con los militares en terreno, especialmente con el oficial de más alto rango que estaba en la zona de operación. Es decir, para el órgano de control este brigadier general se enteró de los detalles de lo ocurrido en el lugar, y no solo se limitó a dar una orden genérica.



Así las cosas, antes de proferir un eventual pliego de cargos con el que estos militares irían a juicio, la Sala ordenó la práctica de pruebas, entre las que están requerir un informe de los hechos al Comando del Ejército, y citar a una declaración juramentada al general Juan Carlos Correa, quien era el comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo para la fecha.

Además, en los próximos días se emitirá otro auto de pruebas, partiendo de la base de que la Fiscalía ya envió a la Procuraduría lo recaudado por sus agentes. Y es que en el ámbito penal, de acuerdo con los abogados de víctimas como Augusto Gaitán, de la Asociación Minga, es en el que hay más demoras, por lo que se espera que tal como lo anunció a este diario la Fiscalía hace unos días, en las próximas semanas se empiecen a ver resultados en la parte penal.



El abogado Gaitán asegura que “la única expectativa de las víctimas es que las autoridades actúen con la debida diligencia para esclarecer un hecho que se denunció como una grave violación de derechos humanos, y que se supere el letargo que se ha impuesto en la dirección de esas investigaciones”.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

