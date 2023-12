Procuraduría abrió indagación por mala alimentación en la cárcel de Cómbita

Debido a la persistencia en la falta de garantías alimentarias para las personas privadas de la libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, la Procuraduría tomó decisiones disciplinarias para investigar quiénes son los responsables de la situación denunciada a través de videos y fotos.



La medida se anunció este sábado con la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Al parecer hay fallas en la ejecución de un contrato para la alimentación de los cerca de 4.000 presos del complejo de máxima seguridad también conocido como El Barne.



A lo largo de diciembre, la entidad dirigida por Margarita Cabello Blanco se desplazó hasta el penal para verificar las condiciones en la que están las instalaciones y los producto, estado que quedó reflejado en fotos tomadas por los agentes. En ellas se puede evidenciar que hay incumplimiento en el horario de suministro de la comida; desabastecimiento en la materia prima; y descomposición de alimentos como queso, frutas y verduras.



Alimentos en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Foto: Procuraduría

"A su vez, el nuevo operador, U.T Andino Colombiano, no ha suministrado los equipos (refrigeradores, estufas, hornos picadoras, licuadoras, congeladores, planchas), utensilios y menaje necesarios para la prestación del servicio, circunstancias que constituyen un incumpliendo flagrante y sistemático del acuerdo contractual, sin que a la fecha se conozcan requerimientos o inicio de proceso administrativo por parte de la entidad contratante (USPEC), además de no haberse contratado la correspondiente interventoría y no advertirse supervisión en el centro penitenciario", explicó el Ministerio Público.



Esos incumplimientos se suman a que los presos hace unos días publicaron videos quejándose porque no les dieron comida durante varias horas, algo que dejó incluso una posible amenaza de motín.



Imagen panorámica de la cárcel de Combita. Foto: Archivo EL TIEMPO

Todo esto formará parte de las averiguaciones que se empezarán a hacer tras la indagación previa, que tenderá a revisar el proceso surtido en la fase precontractual y contractual, y la revisión especial del cumplimiento de los requisitos habilitantes, "a efectos de establecer posibles responsabilidades de los servidores que elaboraron los actos administrativos precontractuales y tomaron las decisiones de fondo en la etapa contractual, como lo refiere el auto de apertura".



