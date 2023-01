La procuradora general, Margarita Cabello, informó que el Ministerio Público abrió una indagación preliminar a la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez por la posible falsedad en documentos del informe que presentó donde explica que las reservas de gas del país serían suficientes hasta 2042.



“Sobre las acusaciones dichas por los medios de comunicación, y por lo que ha dicho la ministra, consideramos que lo correcto es abrir una indagación para verificar la presunta falsedad de estos documentos, sobre las firmas si estaban en estos papeles o no, si los documento eran verdaderos y si salían desde las instancias correctas”, aseguró Cabello.



Esto se da luego de que la ministra de Minas y Energía citara un informe en el que sustentaría lo dicho en el Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, Suiza, en el que dijo que Colombia no firmaría nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



"Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez.



Frente al supuesto informe, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, expuso desconocer el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” presentado por esta cartera para sustentar su decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró todavía no se ha tomado una decisión para no firmar más contratos de exploración de petróleo y gas y el Gobierno sostendrá una reunión la próxima semana para revisar el tema.



“La semana entrante nos vamos a reunir en equipo del Gobierno con el ministerio de Comercio, con Ecopetrol. Todavía no hay estimaciones finales de las reservas, tenemos que ver cómo los contratos de exploración ya firmados garantizan suficientes reservas”, dijo el ministro de Hacienda.



