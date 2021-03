Procuraduría abre indagación preliminar a Claudia López

Con el propósito de determinar si la alcaldesa de Bogotá participó en política, la Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación preliminar.

En particular se indaga si con la publicación de un trino sobre el caso contra Álvaro Uribe incurrió en una conducta irregular.



"No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas", dice el trino que la alcaldesa publicó el 5 de marzo.

Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas. #ElCambioEsImpararable — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 5, 2021

El trino de López se dio luego de que la Fiscalía pidió la preclusión de la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal que le había abierto, en principio, la Corte Suprema de Justicia y que luego pasó al ente acusador.



La audiencia en la que la Fiscalía deberá justificar su petición de cerrarle el caso al expresidente será el próximo 6 de abril.



En su momento, el ente acusador argumentó que considera que el caso debe ser cerrado: "Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso" se estableció que "varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".

