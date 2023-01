La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría abrió tres investigaciones frente a las denuncias de corrupción que en las últimas semanas enredaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Los casos tienen que ver con la denuncia de falsos blindajes en los carros de protección de líderes sociales; una supuesta venta de esquemas de protección; y los cargamentos de droga que han sido incautados en camionetas oficiales de la Unidad.

Por estos tres hechos de presuntas irregularidades y corrupción deberán dar explicaciones varios servidores y exservidores públicos de la UNP.



Estas investigaciones se abrieron luego de una inspección disciplinaria en la sede de la UNP donde un equipo técnico y jurídico recopiló la documentación necesaria que permitió individualizar a los presuntos autores y esclarecer los hechos.



Ahora, la Procuraduría practicará varias pruebas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados.

Falso blindaje de carros de protección

En el caso de los falsos blindajes de vehículos, una denuncia que hizo el actual director de la UNP habla de cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018.



Esos carros fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos pero tras un año se encontró que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.



Por estos hechos y por presunto incumplimiento de sus obligaciones en la supervisión técnica y verificación de los tipos de blindajes, la Procuraduría abrió investigación contra el entonces subdirector de protección, Ronald Rodríguez Rozo y el coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.



También fue vinculado Élver Oswaldo Franco Cerquera, jefe jurídico encargado -hoy coordinador del Control Interno Disciplinario- y Mariantonia Orozco Durán, jefa jurídica titular para la época, quienes por más de 2 años y 5 meses no habrían impulsado los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, donde casi opera la caducidad.

Carros con droga

Parte de los 168 paquetes al parecer clorohidrato cocaina hallados dentro de un vehículo que presta servicios a la UNP. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

La segunda investigación es por la incautación, el 10 de diciembre pasado, en Totoró, Cauca, de 168 kilos de cocaína en un vehículo asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.



Por los hecho se investiga a Christiam Ernesto Páez Pinzón, oficial de protección de la UNP, quien presuntamente no reportó oportunamente las novedades del esquema, no aceptó descansos dados por el protegido y al parecer su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta.



En este caso el órgano de control señala que aunque el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, Rodríguez Rozo y el otro escolta no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, se siguen investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.



Alquiles de vehículos

La última investigación es contra Wilson Javier Devia Pérez, oficial de protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, a quien se señala de alquilar esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiarios legales y de cobrar dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.



Esta investigación surge de una conversación publicada por un medio de comunicación con Manuel Antonio Castañeda Bernal, detenido en los hechos del Cauca, quien además lo habría denunciado ante el director de la UNP.

