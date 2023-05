Luego que los congresistas que hacen parte del Pacto Histórico, anunciaran que pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes", la Procuradora Margarita Cabello aseguró que no va a entrar en controversias.



"Nosotros tenemos investigaciones contra muchísimos funcionarios de elección popular y servidores públicos, no solo contra el Pacto Histórico", dijo Cabello.



Según el Pacto Histórico, la Procuraduría "ha asumido competencias en abierta contravía de reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Consejo de Estado".



Esto en referencia al fallo de la Corte IDH que indicó que a los funcionarios de elección popular solo se les puede destituir mediante un juez penal. En Colombia, cabe recordar, la Corte Constitucional dijo que la Procuraduría podía sancionar administrativamente y que esa decisión quedaba suspendida hasta el Consejo de Estado hiciera una revisión judicial posterior.



Ante el anuncio del Pacto Histórico, Cabello dijo: "No voy a controvertir. Lo correcto es trabajar juntos para resolverle los problemas a los ciudadanos y no actuar buscando controversia frente a las instituciones".

"No quiero controvertir porque no vale la pena (...) La Procuraduría tiene 193 años de darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos y de luchar de frente a la corrupción y tiene que seguir adelante", agregó.

'Se han archivado casos al Pacto Histórico'

Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La Procuradora Cabello también dijo su misión es investigar servidores públicos e indicó que también se han tomado decisiones judiciales en favor del Pacto Histórico.



La entidad reseñó un fallo absolutorio en favor de Susana Muhamad, Ministra de Ambiente, el 22 de noviembre de 2022 por hechos relacionados con la represa Van der Hammen cuando fungía como secretaria de ambiente de Bogotá.



También citó un archivo del 22 de febrero de 2023 en favor de los congresistas lnti Asprilla, María José Pizarro y David Ricardo Racero por no presentar declaraciones de renta.



Igualmente, la entidad citó que se dictó un archivo inhibitorio en favor de la senadora Isabel Zuleta del 29 de noviembre de 2022 por intervención indebida en política y dos en enero de 2023 en favor de Alfonso Prada por hechos relacionados cuando era como director del Sena.



La entidad dijo que también se han dictado "70 archivos en favor de Daniel Quintero (alcalde de Medellín) desde 2021 a la fecha" y tres archivos en favor de Alex Flórez, quien fue sancionado en primera instancia con una suspensión en el cargo por ocho meses.

