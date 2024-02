Procuradora niega recusación presentada por abogado del suspendido canciller Leyva

La Procuradora Margarita Cabello Blanco negó la recusación que interpuso la defensa del suspendido canciller Álvaro Leyva Durán para que el proceso cambie de despacho en el ministerio público.



(Le puede interesar: ¿Por qué la edad de la ternada a Fiscal Amelia Pérez Parra ha desatado polémica?.



Cuando todo estaba listo para iniciar el proceso disciplinario contra Leyva Durán recusó al procurador del caso y frenó el inicio del caso.

El abogado Mauricio Dueñas argumentó que supuestamente existe una "enemistad grave con el ministro, en el entendido de que él hace parte del Gobierno”. Esto frente al procurador Ernesto Espinosa quien negó la recusación y levantó la sesión para revisión de la decisión por parte de la Procuradora Margarita Cabello.

Facebook Twitter Linkedin

En la Procuraduría General de Nación inicia el juicio disciplinario contra el Canciller suspendido Álvaro Leyva.as Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En la nueva decisión del caso se señala que la recusación "no cumplió con

la carga procesal de sustentación para demostrar la amistad íntima y enemistad

grave y su relación o nexo causal material directo y concretamente entre los actos

del sujeto disciplinable, ministro Álvaro Leyva Durán, y el procurador delegado

Ernesto Jesús Espinosa Jiménez; como tampoco cumplió la carga procesal de

aportar pruebas de los hechos cuya existencia alegó".



Así mismo se señaló que aunque la defensa de Leyva Durán cuestionó que el procurador del caso ha expresado opiniones sobre el funcionario investigado, tampoco lo demostró.



"La enemistad grave no se demuestra a partir de las propias apreciaciones o presunciones, ni analógicamente, sino demostrando unos actos realizados, en este caso, del ministro disciplinable y del procurador recusado en los que se demuestre un nexo material directo y además, indefectiblemente, requiere que el funcionario expresamente manifieste que existe la enemistad íntima o amistad íntima, y tiene la carga procesal de motivar razonadamente su existencia; porque el mero capricho no lo habilitará para apartarse del conocimiento del asunto", se lee en el fallo de 19 páginas.



Con esa decisión se da vía libre para el inicio del juicio disciplinario.



El pliego de cargos que enfrenta el canciller es por dos supuestas faltas cometidas en relación con la licitación de pasaportes. La primera irregularidad se habría configurado al declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener el sustento técnico y jurídico necesario para ello; y el segundo punto es que, presuntamente, desde la Cancillería se “decretó la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”. Eso, al parecer, involucra de manera directa a Álvaro Leyva.



Es de subrayar que en el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se está adelantando una nueva licitación para el contrato de pasaportes, la cual será acompañada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com