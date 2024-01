Presidente está diciendo implícitamente que Congreso no lo puede investigar: Cabello

La procuradora general Margarita Cabello en entrevista con EL TIEMPO se refirió a las investigaciones por los Juegos Panamericanos, la reforma de la justicia y la insistencia del jefe del Estado en que solo un juez penal sancione a elegidos por voto.



Procuradora, ¿quiénes deben asumir responsabilidades disciplinarias por lo que pasó con los juegos Panamericanos para Barranquilla?

La Procuraduría, en ejercicio de la función preventiva, está verificando los términos del contrato suscrito con Panam Sports Organizatión para la realización de los juegos Panamericanos en la ciudad de Barranquilla; el cumplimiento de los compromisos adquiridos en desarrollo del citado contrato por parte del Ministerio del Deporte; la situación financiera del contrato en mención, esto es, el respaldo presupuestal respectivo; sus registros y autorizaciones para la realización de los pagos a cargo del Ministerio del Deporte y los acuerdos a los que se llegó con Panam Sports para los desembolsos que le correspondían al Ministerio, en especial los correspondientes a los ocho millones de dólares que motivaron la rescisión del contrato suscrito para la realización de los juegos Panamericanos en Barranquilla y al retiro de los juegos, para lo cual solicitó información y programó visitas para el próximo martes 9 de enero de 2024 a los ministerios del Deporte y Hacienda y Crédito Público.



Y puntualmente sobre el Ministerio del Deporte qué hay...

Es pertinente aclarar que el Ministerio entregó información preliminar, la cual generó una solicitud de aclaración y requerimientos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con la verificación de la información recaudada, se determinará si existen conductas que den lugar al inicio de actuaciones disciplinarias por parte de esta Procuraduría.



¿A cuántas personas tienen vinculadas a indagaciones por estos hechos?



Como se indicó, la evaluación de la información recaudada determinará si existen o no responsabilidades de tipo disciplinario.



¿Pero están evaluando suspender a la ministra del Deporte?



Reitero que hasta el momento la Procuraduría está recopilando la información que se requiere para determinar las presuntas responsabilidades disciplinarias.



Escenarios deportivos para los Juegos Panamericanos del 2027. Sin embargo, cabe aclara que Panama Sports, firma encargada de los juegos Panamericanos, declaró ante la opinión pública que la ciudad de Barranquilla perdería la sede del certamen por incumplimiento de pagos prevíos. Aún así, la pista de ciclomontañismo que se estaba construyendo para dichos juegos continúa con su construcción, así como el mantenimiento de los estadios de beisbols Edgar Rentería, Metropolitano, Sugar Baby, entre otros. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Procuraduría no fue incluida en comisión de reforma a la justicia

El Gobierno anunció una comisión para la reforma de la justicia, ¿fue invitada?

Tengo entendido que en la comisión que creó el ministro de Justicia para trabajar la reforma no está incluida la Procuraduría. Es respetable la decisión, he dicho que el ministro es autónomo para determinar a quiénes incluye, igual nosotros, como entidad interesada en mirar el proceso respecto a la Procuraduría, estaremos muy atentos y emitiremos nuestras opiniones.



Germán Vargas Lleras, que integra esa comisión, dice que hay que acabar con la Procuraduría...



Yo no tengo nada que responderle, él es libre de emitir sus opiniones. Será la comisión y nosotros como entidad los que mostremos la importancia de un órgano de control que es fruto de una Constitución. La Procuraduría se ha mostrado todo este tiempo, la ciudadanía nos ha legitimado, incluso el mismo señor Vargas Lleras con alguna frecuencia nos pide que actuemos en asuntos de su interés particular, y lo hemos hecho.



¿Cree que esa intención de él y del Gobierno se debe a fallos contra políticos afines?



Evidentemente hemos tomado decisiones que pueden afectar emocionalmente a algunos partidos y al mismo Gobierno, pero hay que entender que es la función del órgano de control. Esta es una Procuraduría que no mira el color político; de hecho, a todos los partidos y a personalidades del Gobierno se les ha archivado sin ningún problema. Espero que ese no sea el motivo que origine el deseo de eliminar a la Procuraduría.



¿Y qué corte de cuentas tienen este año con relación a esos fallos?



Es mucho lo que hemos hecho, podría hablarle de estas últimas semanas. Nuestra Sala Disciplinaria de Elección Popular la semana pasada solamente emitió alrededor de 90 y 100 decisiones frente a electos popularmente, algunos aún en el cargo. De esas, me imagino que un 30 por ciento de archivo. Eso sería bueno que lo conocieran todos estos miembros que hacen parte de la comisión de reforma de la justicia. En lo preventivo tenemos muchísimo, en Cali tuvimos que solicitar, por no cumplir con los requisitos, la suspensión de una licitación; el acueducto de Santa Marta; las licitaciones del Sena; los brazaletes de la Uspec. En estas tres últimas semanas le hemos ahorrado al país alrededor de dos o tres billones de pesos.



Bogotá. 12 de diciembre de 2023. En la Procuraduría General de la Nación, se llevó a cabo el lanzamiento de los informes preventivos frente a la situación de derechos humanos de la población migrante en los municipios de Ipiales, Nariño, e Inírida, Guainía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Uno de los temas que tocará la reforma es el de la tutela contra sentencia...



La reforma de la justicia ha sido un tema que no es nuevo, y no se ha podido lograr todo lo que se ha pretendido. Cuando fui presidenta de la Corte, trabajamos con los sindicatos e incluso Vargas Lleras participó y no se alcanzó. El tema de la tutela es importante porque es social, lo que la ciudadanía no alcanza a lograr en un largo proceso judicial lo logró a través de la acción de tutela. Desde esa visión, la acción de tutela tiene que ser cuidada casi que como una florecita de esas delicadas. Las reformas que se planteen deben ser muy estructuradas, con mucho cuidado, porque pueden afectar ese gran derecho al acceso a la justicia. La mayoría de tutelas son negadas, y eso está recargando el aparato judicial porque se están dedicando más a resolver tutelas que sus propios conflictos.



Usted fue ministra y magistrada, ¿qué propondría en esa reforma de la justicia?



Todos los que han trabajado en reformas tienen como finalidad que sea eficaz, eficiente y oportuna. Esos tres presupuestos siempre convergen en una reclamación permanente de congestión judicial, y entonces llegan –en mi criterio– al error conclusivo de que se necesita nombrar más personal para lograr la descongestión. Mi visión es que hoy la mirada debe estar en reforzar la tecnología y la virtualidad, con inteligencia artificial. En lugar de pensar en descongestionar con personal y quitarle personal a la Procuraduría, la reforma debería enfocarse en la modernidad tecnológica.



¿Cree que esa virtualidad está centralizada solo en Bogotá?



Evidentemente, por eso digo que la reforma debe estar en ese lado. Recibimos muchas quejas en nuestras delegadas de abogados que piden mayor acceso en la defensa de los intereses que se están discutiendo. Llaman o escriben al correo del juzgado y nadie les contesta, que no hay conectividad. Entonces, en las regiones más apartadas, que es la mayoría del país, no es tan fuerte la eficiencia de la virtualidad como podría ser en las grandes capitales.



Procuradora Margarita Cabello y presidente Gustavo Petro. Foto: Procuraduría - Presidencia

'El Presidente de la República está metido en una problemática grave, porque él representa al Estado y la institucionalidad, y como representante debe hacer respetar las reglas constitucionales (...)'

El Presidente y el Gobierno han insistido en que el juez penal es quien puede arrebatar derechos a elegidos por voto, no ustedes. ¿A qué cree que se debe?



Cuando el señor ministro de Justicia y el Gobierno insisten en que a los funcionarios electos popularmente solo los puede sancionar un juez penal mediante un proceso penal y una sentencia ejecutoriada, implica decir que la estructura del Estado que elaboró la Constituyente del 90 y la carta política del 91 no se debe acatar y respetar. Implica entonces que se debe controvertir y desacatar la Constitución. ¿Por qué? Porque determinó que a los electos popularmente los pueden sancionar autoridades administrativas o que no son jueces penales.



¿Y entonces?



Ahí viene el punto, en el fondo están diciendo que la Comisión de Acusación (de la Cámara) el día que investigue al Presidente, y si llegara a ordenar –espero que no lo haga– acusación ante el Senado, no lo puede hacer porque la Comisión no es un juez penal. Implica que están diciendo implícitamente que el Consejo de Estado cuando declara la pérdida de investidura de un congresista no lo puede hacer porque no es un juez penal. El Presidente de la República está metido en una problemática grave, porque él representa al Estado y la institucionalidad, y como representante debe hacer respetar las reglas constitucionales, y cuando él dice que esas no se pueden respetar, y que hay que acatar las de la Corte IDH, está queriendo que se acate una decisión personal y de interés particular que él tiene porque fue su proceso. Él está en una disyuntiva difícil de solucionar.



¿Y usted cree que apuntar a la Procuraduría y no a la Comisión de Acusación es un mico que han querido pasar por debajo?



No podría decirlo porque no puedo hablar de lo que él esté pensando. Yo lo digo claramente: cuando el Presidente dice que solo un juez penal puede sancionar a un electo popularmente, implícitamente –así no tenga la intención– está diciendo que la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes no lo puede investigar y no puede el Senado condenarle en un momento determinado, porque no son jueces penales. Si él quiere o no lo quiere, no me atrevo a decirlo porque no tengo elementos para considerarlo.



Algunos sectores han dicho que ustedes toman decisiones en contra de personas afines al Gobierno, y no contra detractores. ¿Qué responde?



Que miren el listado de todas nuestras sanciones a ver si eso es cierto, en la Procuraduría es con actos y actuaciones, no con expresiones. Los invito a que miren a cuántos les hemos archivado y a cuántos les hemos sancionado, y se darán cuenta de a cuántos de todos los colores se ha sancionado.



En otro tema, el Gobierno le quitó la facultad de manejar asuntos mineros a la Secretaría de Minas de Antioquia...

​

Indudablemente, la Agencia Nacional Minera tiene la competencia en asuntos mineros, se la había entregado a la Secretaría de Minas para trabajar los temas de minería, y lo debo decir con independencia y objetividad, esa Secretaría de Antioquia es probablemente la autoridad minera más eficiente que tiene el país, no lo dice solo la Procuraduría. De hecho, le enviamos una recomendación a la Agencia Nacional Minera manifestándole lo importante que era la renovación de esa delegación, nos enteramos de que el señor Presidente decidió terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para Antioquia, y que el Gobierno recobraba su función constitucional y la ponen al servicio del sector minero. Como Procuraduría nos parece que sería importante para el país mantener esa delegación en la Secretaría de Antioquia.



¿Cree que el Gobierno debe seguir en la mesa de diálogos con el Eln?



Los diálogos son importantes, y la mejor manera de buscar solución a controversias difíciles es a través del diálogo, lo que no puede haber es debilitamiento de la contundencia de un Estado porque hay diálogos. El Eln debería entregar muestras, liberar a los secuestrados sin necesidad de contraprestación y exigir financiación, sobre todo si se está en una primera etapa en la que lo primero que hay que hacer es mostrar buen ánimo conciliatorio. No me parece adecuado pedir, me parece por el contrario inoportuno y molesto para el ciudadano común que digan que se financian con la vida y dignidad de los colombianos. Eso genera una animadversión frente a la aceptación de los diálogos con estos grupos al margen de la ley. Si el Eln habla de diálogo pero al mismo tiempo está incumpliendo los pactos y generando actuaciones ilícitas, así esté en diálogos el Ejército debe actuar.



Por otro lado, ¿cómo ve que el Presidente haya ternado a solo mujeres para ser fiscal general?



Me parece una buena decisión del señor Presidente, es una demostración de que se respeta la posición de la mujer, y se valora la condición de mujer de las tres candidatas. Eso muestra que se está respetando el Estado de derecho, y que lo que las mujeres están exigiendo no es que tengan privilegios, sino que haya igualdad de derechos, y eso está muy bien.



Carlos López.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET