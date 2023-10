Hemos presenciado casos de descoordinación: Cabello por rol del Gobierno en elecciones

En diálogo con EL TIEMPO, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, habló de la cita electoral que se desarrolla este domingo en todo el país, para elegir a concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.



Durante la jornada, la jefa del Ministerio Público afirmó desde Bogotá que los funcionarios de la entidad tendrán que estar atentos al cierre de las votaciones, con el fin de evitar problemáticas de seguridad y protestas sociales, como las registradas en algunos municipios.



En la previa, afirmó que esta cita con la democracia le ha dejado muchas preocupaciones, y se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de pagarles una recompensa a quienes denuncien la compra de votos.



El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello. Foto: Archivo particular

Amenazas a candidaturas, obstáculos para ejercer el control en municipios y otros riesgos electorales… ¿Ve con preocupación la jornada de este domingo?

Por supuesto. Así lo he manifestado en diferentes escenarios y de manera oficial se lo comuniqué en reunión a los comandantes de nuestra Fuerza Pública y por escrito a los ministros del Interior y de Defensa. Esa es la labor preventiva que nos corresponde realizar.

¿Cómo se desplegó la Procuraduría este fin de semana para brindar garantías en las urnas?

Articulamos la colaboración conjunta entre las tres entidades del Ministerio Público; Procuraduría, Defensoría y personerías, de manera que se ha previsto la asignación de aproximadamente 9.700 funcionarios para cubrir los puestos de votaciones y realizar la vigilancia durante la jornada electoral.



De igual forma, además del personal en los territorios, designamos procuradores delegados en las ciudades capitales de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, para realizar la vigilancia en los Puestos de Mando Unificados de esas localidades, debido a que presentan, en su mayoría, condición de riesgo alto y medio, de acuerdo con la información expuesta en las sesiones de la subcomisión de orden público de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, y a los antecedentes registrados en las elecciones de 2019.

En la reunión también estuvo el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Procuraduría

Aunado a lo anterior, se dispuso una Mesa de Ayuda en el nivel central, conformada por funcionarios de la Procuraduría, la cual contará, además, con la presencia de servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registraduría Distrital del Estado Civil, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá e integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



¿Cree que el presidente Gustavo Petro y sus ministros de Defensa e Interior han sido desordenados en relación al proceso electoral?



Es deseable que exista unidad en los mensajes, coordinación entre las autoridades centrales y las territoriales en temas de seguridad, máxime cuando los procesos electorales son tan sensibles.



Y hemos presenciado varios casos de descoordinación en los que, por ejemplo, el secretario de Transparencia publica una información y el ministro del Interior lo reconviene; o en las peticiones de garantías de protección y seguridad por los entes territoriales y lo que expresa el gobierno nacional; o lo que ha ocurrido con la alerta temprana 030 emitida por la Defensoría del pueblo. La labor de la Procuraduría es hacer la vigilancia, aportar para evitar esas descoordinaciones y plantear las alertas para que se logre el objetivo de unas tranquilas y seguras elecciones.



Como jefa del Ministerio Público, ¿qué le parece la idea de pagar recompensas por quien denuncia la compra de votos?



La compra de votos es uno de los mayores actos de afectación a la trasparencia electoral y a la democracia. Lo que se haga para combatirla está bien. FACEBOOK

La compra de votos es uno de los mayores actos de afectación a la trasparencia electoral y a la democracia. Lo que se haga para combatirla está bien. Pero el punto de la recompensa por denunciar no es tan simple y no se trata solo de lanzar ideas. La efectividad de la medida depende de su implementación adecuada y de cómo se debe financiar.



La política de recompensa debería ser fácilmente conocida por el público, teniendo claridad de quienes serían los beneficiarios, cuáles son los criterios para calificar, cómo serían los montos adecuados y atractivos , cómo sería la protección para el denunciante, cómo se determinaría su veracidad, qué ocurrirá si se presentan denuncias falsas o maliciosas; cómo la coordinación interinstitucional. En fin, requiere un estudio serio y metodología accesible y conocida que no hemos visto hasta ahora, lo que genera incertidumbre y falta de eficiencia posible en la medida anunciada.

