No podemos aceptar que los diálogos continúen sin que cesen secuestros: Procuradora

La procuradora Margarita Cabello expresó sus preocupaciones respecto al rumbo que ha venido tomando la denominada ‘paz total’. Afirmó que esa iniciativa no puede estar por encima de la Constitución. Además, considera que, para avanzar, es indispensable acordar el fin de los secuestros y de la extorsión.

Sobre la propuesta del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de financiar al Ejército de Liberación Nacional (Eln) para que deje de secuestrar, respondió que “ningún gobierno puede aportar fondos para sostener a grupos considerados terroristas por la comunidad internacional".

Y afirma que mientras aumentan las acciones criminales de estas organizaciones ilegales, no demuestran compromisos reales de paz y que, al contrario, se fortalecen.

¿Le gustó la propuesta del Ministro del Interior de financiar desde ya al Ejército de Liberación Nacional (Eln), para dotarlo de un sustento y que así deje de secuestrar?

La propuesta del Ministro olvida que el Eln está considerado como un grupo terrorista en la comunidad internacional. Ningún gobierno puede aportar fondos para el sostenimiento de estos grupos terroristas mientras no sean sacados de esas listas.

El Gobierno y el Ministro sabían que no podían. Entonces, no sé por qué proponen esa financiación al inicio de estos diálogos. Prácticas como el secuestro desconocen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y afectan el concepto de delitos de lesa humanidad. No podemos aceptar que los diálogos continúen sin que el centro sea la suspensión de los secuestros y de las extorsiones. El Eln tiene que dar una muestra clara a la ciudadanía de querer construir una paz estable y duradera, haciendo un compromiso definitivo al respecto.

¿Qué opina de la liberación del señor Luis Manuel Díaz, ocurrida en la mañana del jueves?



Pues como el país: aliviada con su liberación. Pero consideramos que con el secuestro del señor Díaz, el Eln rompió los acuerdos bilaterales de la mesa. Aunque fue muy claro desde el comienzo de esta negociación, dicho por el señor Pablo Beltrán, que ellos no iban a dejar de secuestrar, porque era su forma de financiarse. Luego, firmaron el compromiso de respetar el DIH, que prohíbe el secuestro. La mesa dejó pasar tal contradicción y hoy, solo ellos, tienen a 32 colombianos privados de su libertad. Y para rematar, alias ‘Gabino’ dice que jamás entregarán las armas. ¿Entonces, este proceso, para dónde va?

Las negociaciones con el Eln, que son legales, que son legítimas como grupo político, implican obligatoriamente la necesidad de que cuando ya se habla de cese bilateral al fuego, eso incluya la regla de no secuestrar. Pues la incumplieron. E implica, obligatoriamente, una gran pregunta, que es la que nosotros tenemos que hacernos como vigilantes de la seguridad de todos los ciudadanos: ¿hasta qué punto las conversaciones con el Eln pueden seguir sin definir claramente el punto del secuestro?



Esa es la gran pregunta: ¿debemos hacer una pausa —que no parece que harán— mientras el Eln se compromete solemnemente ante la opinión pública a que no va a seguir secuestrando y que va a devolver a todos y a cada uno de los que mantienen en cautiverio? Nuestra visión es que debemos requerir del gobierno la decisión de que el primer punto para seguir en la mesa, es dejar claridad frente al concepto del secuestro y resolver los otros 30. Los grupos al margen de la ley, como aquí el Eln, se están aprovechando de las negociaciones para fortalecerse logísticamente.

Amplíe un poco ese concepto, por favor, que me parece muy grave…



Es exactamente lo que he venido diciendo: los grupos al margen de la ley se están aprovechando de las negociaciones para fortalecerse, no solo en armamentos, también ampliando su presencia en el territorio colombiano, con reclutamiento de menores, secuestros, narcotráfico, extorsión, homicidios, lo que ha provocado un incremento del 20 por ciento en la criminalidad. Eso nos pone en un escenario delicado. Y es la reclamación que nosotros hacemos. Añádale a eso lo que pasó en El Plateado, donde frenaron la actuación de la Fuerza Pública. Y así está pasando en varias zonas del país. Lo vengo diciendo hace rato: ese cese al fuego, que se acordó rápidamente, fue demasiado prematuro. Y ahora debemos parar un momento para modificar el rumbo con el objeto de lograr esa paz, que queremos todos. Hoy la realidad es que estamos retrocediendo en el tiempo.

¿Qué significa eso? ¿Que el terreno ganado por la Fuerza Pública se está perdiendo?

Sí. En cuanto a la Procuraduría, nosotros requerimos, insistimos y hacemos llamados. Aunque también estamos actuando a través de investigaciones y si nos toca llegar a sanciones disciplinarias, pues llegaremos.

¿Sanciones disciplinarias contra quiénes?



Contra las autoridades que han omitido la garantía de seguridad para los 50 millones de habitantes de este país. La Fuerza Pública tiene que actuar, el Ministerio de Defensa debe impartir las estrategias y el Gobierno tiene que dar las orientaciones correspondientes en medio de toda esta situación de inseguridad. Hay que actuar, y si hay omisión, pues se estará cometiendo falta disciplinaria en el ejercicio del cumplimiento de su deber como funcionarios.

La procuradora Margarita Cabello considera que es necesario hacer una pausa para analizar los diálogos de paz con el Eln. Foto: Wilfredo Amaya/Procuraduría

¿Es partidaria de que se investigue penalmente a los autores del secuestro del señor Díaz?

Es un deber de las autoridades penales investigar la ocurrencia de un secuestro.

¿Qué tal esa nueva modalidad, procuradora, de secuestrar militares por horas, y luego sacarlos corriendo de las zonas? Ya van seis asonadas de ese tipo, con lo cual se está consagrando que sí hay territorios vedados en este país. Cualquier vulneración de los derechos humanos es inadmisible. Y se está colocando a la población civil en la mitad del conflicto, vulnerando sus derechos humanos.

Pero fíjese que son ellos los que alegan que con la presencia del Ejército se están incumpliendo los acuerdos que pactaron previamente. ¿Qué fue lo que se pactó, acaso?



Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué se pactó, que no sabemos los colombianos? ¿Y qué tendríamos que saber las autoridades? ¿No tener presencia de la Fuerza Pública dentro de algunos territorios del país? ¿Se está aceptando en Colombia la existencia de territorios vedados? Eso no puede suceder. Y esa es mi alerta a la Fuerza Pública. Ella ejerce el monopolio legal de las armas para la seguridad del país, y me refiero a todo el territorio. Y ahí va nuestra otra alerta: ¿Qué pasa con las entidades del Gobierno, quiénes son responsables de garantizar directamente esos derechos de la población? ¿Cómo así que se interrumpen conversaciones con el Gobierno porque se están incumpliendo algunos pactos ocultos, que no conocemos?

Pues el estado mayor central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a mando de Iván Mordisco, resolvió suspender conversaciones con la mesa, con ese argumento: que les están incumpliendo quién sabe qué cosas. ¿Cómo hará usted, Procuradora, para averiguar qué fue lo que se pactó ahí, y qué es lo que los colombianos estamos supuestamente incumpliendo, porque no tenemos ni idea?



Y sobre todo que hay un tema con el estado mayor central: ¿Es realmente un grupo con intereses políticos? ¿Esas conversaciones se están haciendo sobre qué base? ¿Cuáles son las reglas constitucionales, las normas legales que permiten sentarse a dialogar con el estado mayor central? La misma ley de paz total, que está siendo estudiada por la Corte Constitucional, claramente determinó que hay estructuras armadas de alto impacto que no tienen origen político y, por lo tanto, ellas tendrían que someterse a la justicia ordinaria. Pero todavía no hay una reglamentación, porque la ley de sometimiento se cayó en el Congreso, que era la que establecía estas bases legales. Ello origina que se esté concediendo mucha amplitud, que haya muchas facultades para actuar, pero sin una regla, sin unas líneas rojas que nos indiquen qué pueden y qué no pueden hacer.

¿Y usted ya tiene claro si va a haber un tratamiento diferencial entre el estado mayor de las Farc y la Nueva Marquetalia, o será el mismo tratamiento para ambos?

Como Procuraduría ya lo hemos dicho. La Nueva Marquetalia firmó el acuerdo de paz y lo incumplió. Y el acto legislativo que reglamentó el acuerdo de paz claramente determina que los que lo incumplan o se retiren del acuerdo de paz, tendrán que someterse a la justicia ordinaria. Es clarísimo que es el caso de la Nueva Marquetalia.

¿Contra el hijo de Petro también está adelantando investigaciones disciplinarias?



Sí, porque cuando hubo la recepción de los dineros, era diputado. Y le cuento: van muy avanzadas esas investigaciones, que el mismo presidente Petro pidió. Investigamos si esos dineros se manejaron con destino a la campaña presidencial. De ser así, podría haber existido un enriquecimiento ilícito.

¿Cuándo nos va a dar la noticia?



Muy pronto daremos noticias sobre ese tema. Estamos ya recibiendo unas últimas pruebas y cerramos la investigación. Vamos muy adelantados. Ahí, la discusión es una: el incremento patrimonial del señor Nicolás Petro como diputado; y dos, mirar si esos dineros realmente eran para la campaña; por lo tanto, habría un tema de topes. O si eso se hizo a espaldas de la campaña.

No la voy a poner a hablar de política. Pero sí le quiero preguntar qué opina sobre cómo transcurrió la jornada electoral, con sedes de la Registraduría incendiadas, con puestos de votación quemados, y con todos los problemas de orden público que ocurrieron…



Desde la etapa preelectoral hicimos las advertencias del caso, en dos direcciones. Una, sobre la posibilidad de las infracciones de carácter electoral, para lo cual enviamos 9.000 funcionarios del ministerio público y creamos una comisión especial de cuatro delegados disciplinarios, que recibieron mucho más de 300 quejas en el período de los días anteriores al proceso electoral, de toda clase: financiamiento indebido, participación en política, constreñimiento al elector por los grupos armados.



Me dediqué, junto con el Consejo Nacional Electoral y el Registrador, desde seis meses antes, a viajar por todo el país, informando a los servidores públicos sobre qué no debían hacer y que debían atender, para evitar todo lo que pasó. Y, por otro lado, siempre estuve haciendo llamados la atención sobre lo que podía ocurrir con la protesta pública, por parte de grupos insatisfechos con el resultado electoral. A raíz de esto, convoqué a la cúpula militar y a la Unidad Nacional de Protección, para que conversáramos sobre cómo prepararse para efectos de lo que podía ocurrir el día de las elecciones, los días anteriores y los posteriores. Me dijeron que se prepararían y estarían muy pendientes, pero creo que ese llamado de atención no lo tenían muy en la cabeza. Con todo y eso hubo sucesos gravísimos como el de Gamarra, Cesar.



Al día siguiente del proceso electoral del domingo, tuvimos que nombrar comisiones especiales de delegados en muchísimos sectores del país donde hubo asonadas, sedes de la Registraduría incendiadas, quema de las urnas de votación y de documentos electorales. El país vivió y todavía está viviendo en algunos sectores, específicamente en Santa Marta y otros, momentos de angustia post electorales por falta de certidumbre sobre los resultados. Y por la polarización que el mismo Gobierno ha generado, que ha disparado estos incidentes. O sea, sí hubo alteración, no fue tan tranquilo el proceso electoral como inicialmente se quiso presentar. Gracias a Dios hemos podido ir manejando estas alteraciones al orden público.

¿Usted está de acuerdo con la propuesta del Fiscal, de llevar a plebiscito el tema de la negociación con el Eln, con el estado mayor central, con la Nueva Marquetalia, y con los narcos?



Yo no soy una funcionaria que opina sino que hace afirmaciones con argumentos jurídicos y situaciones fácticas reales. Lo que sí podría decir, es que el Fiscal formuló una idea, y cualquiera que vaya encaminada a buscar la paz, la seguridad ciudadana, y su bienestar, es bienvenida.

¿Pero no es el Presidente, Procuradora, la persona encargada de tomar ese tipo de decisiones? La gente pocos elementos tiene, en materia estratégica, política, y de oportunidad, para opinar acerca de la conveniencia de negociar con grupos ilegales y con cuáles. La gente siempre responderá, en términos generales, que prefiere la paz a la guerra. Pero de ahí en adelante, las decisiones las toma el presidente, no un plebiscito.



Sí, el instrumento adecuado es la iniciativa del Presidente. En un plebiscito los ciudadanos van y votan, pero tiene que haber una iniciativa, una convocatoria, una campaña, una votación. Es apenas una iniciativa que se está planteando y que puede o debe ser objeto de discusión.

¿Finalmente, a usted le preocupa la paz total?



No solo me preocupa. Como Procuradora debo llamar la atención, estar vigilante para que este proceso de construcción de la paz total se haga, pero de acuerdo con los lineamientos que marcan la institucionalidad de este país. Siempre lo he dicho: La paz no puede estar por encima de la Constitución. Si son servidores públicos los que se apartan de estos lineamientos iniciaré las correspondientes investigaciones disciplinarias. Eso es lo que me corresponde como órgano de control.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO