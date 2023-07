Continúa la controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro no de acatar la suspensión provisional por tres meses que ordenó la Procuraduría sobre el alcalde de Riohacha (La Guajira) José Ramiro Bermúdez, quien está siendo investigado por irregularidades en el contrato de acueducto del municipio.



(Lea también: Presidente Petro desafía a Procuraduría y no acata orden de suspensión de alcalde).

Los mensajes de parte de la Casa de Nariño y de la Procuraduría han estado yendo y viniendo. Del Gobierno afirman que el Ministerio Público no puede afectar derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de 2020, que condenó a Colombia por haber sacado a Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, de su cargo por una sanción disciplinaria; y del lado del órgano de control, siguen defendiendo sus facultades para hacerlo.



En la mañana de este viernes, en entrevistas radiales, la procuradora general Margarita Cabello se pronunció nuevamente, y en Blu Radio expuso su preocupación por la postura que ha expresado el Presidente, a quien señaló de estar llevando a una ruptura en el ordenamiento jurídico colombiano.



(Le puedo interesar: El contrato de acueducto por el que la Procuraduría suspendió al alcalde de Riohacha).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y la Procuradora Margarita Cabello. Foto: EL TIEMPO

Sobre lo que ha dicho el Jefe de Estado, de que su determinación de no suspender al alcalde es por respeto y preocupación por el cumplimiento de la decisión de la Corte IDH, Cabello señaló:



"La preocupación no es mía, tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el Presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia (...) Un presidente de la República que no le gusta lo que hacen las leyes colombianas sino que quiere aplicar una ley, una decisión, extranjera ya analizada en Colombia", expresó.

La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se van a ver afectados por el caos promovido por el Presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana: Cabello FACEBOOK

TWITTER

Es de recordar que, en la tarde del jueves, la Procuradora ya había respondido a la polémica al afirmar que en Colombia ya se analizó la sentencia de la Corte IDH así como una reforma de la Procuraduría que pasó el examen de la Corte Constitucional, alto tribunal que reiteró las facultades sancionatorias del órgano de control pero estableció que para que sean efectivas deben ser revisadas primero por el Consejo de Estado.



(Más notas: Petro responde a Cabello: 'No voy a desacatar sentencias de la Corte Interamericana').



Desde el Segundo Congreso Nacional de Compliance y Control del Fraude Organizacional, Cabello también advirtió que todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, deben obedecer las decisiones de la Corte Constitucional.



“Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el Presidente de la República que, desconociendo el estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia determinó que, en Colombia, la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal sino múltiples autoridades porque este fenómeno sobrepasa los límites casi del mundo entero”, sostuvo.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: