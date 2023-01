La Procuradora General, Margarita Cabello, se pronunció sobre la no suspensión de las órdenes de captura de integrantes de bandas criminales del 'clan del Golfo' y 'Los Pachenca'.



Cabello reiteró su apoyo a la postura del Fiscal Franciso Barbosa de mantener vigentes las órdenes de arresto contra estas personas. "Esto es un tema de la separación de poderes dentro de una democracia como la nuestra, sometida al imperio de la constitución y de la ley", afirmó.



(Lea: Barbosa notifica al Gobierno que no cambiará de opinión sobre órdenes de captura)

En un vídeo de un minuto, la procuradora sostuvo que la paz no podía estar por encima de la ley debido a las solicitudes del Gobierno tanto para el levantamiento de las medidas de aseguramiento de capturados en protestas del paro pacional que fue resuelta por "una funcionaria que no tenía las competencias para hacerlo", y ahora la petición de suspender las operaciones de captura contra integrantes de grupos al margen de la ley.



(Le recomendamos leer: Gobierno estudia opciones para liberar a voceros de bandas criminales)



"Decretos de esta naturaleza expedidos por el Gobierno Nacional, que ordenan cese bilateral al fuego, no tienen incluida la suspensión de las órdenes proferidas por los jueces de la república", sostuvo Cabello,



Por último, enfatizó que los miembros de la Fuerza Pública tienen la obligación ineludible para hacer efectivas las aprehensiones de estas personas.



MAURICIO ROA MUÑOZ

En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de la sección Justicia: