La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, habló con EL TIEMPO sobre la convocatoria a manifestaciones en todo el país, en pro de las reformas sociales, que hizo el Gobierno Nacional y que se realizará este miércoles 27 de septiembre en todo el país.



(Lea: Esto dijo Minjusticia sobre pregunta a sus contratistas por su filiación política)



"En esta polarización que vive el país, no resulta conveniente ni oportuna este tipo de manifestaciones o convocatorias masivas, ad portas de las elecciones", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario utilizó Twitter para responderle a Margarita Cabello. Foto: Procuraduría / Presidencia

Procuradora, ¿cómo va a verificar desde la entidad que esas marchas no terminen siendo aprovechadas políticamente?

​

En toda manifestación pública, la Procuraduría y demás entidades del Ministerio Público, como las personerías, despliegan personal para verificar que se respeten los derechos humanos y la integridad de las personas. En esta oportunidad, estaremos atentos desde la presencialidad y también desde el cubrimiento que hacen los medios de comunicación, para reaccionar frente al eventual aprovechamiento político-electoral en favor de algunas campañas.



(Lea: Los audios que salpicarían la campaña de Gustavo Petro en Casanare con esposa de narco)



Por lo pronto, hemos advertido al Gobierno que debe evitar - y es su responsabilidad hacerlo- que se instrumentalice esta convocatoria para favorecer candidaturas. Desde nuestra misionalidad preventiva, hemos encendido las alarmas y hemos hecho los llamados correspondientes, pero si se incurre en las prohibiciones, actuaremos desde la misionalidad disciplinaria.

¿Cuál es su llamado al Gobierno? ¿Debía abstenerse de hacer ese tipo de convocatorias mientras termina la campaña para las regionales?

Acá hay que diferenciar la legalidad de la conveniencia. No es ilegal que los mandatarios utilicen diferentes formas de conectar con los ciudadanos. Eso lo respetamos, cumpliendo nuestro deber. Pero también hay un tema de la conveniencia y la prudencia. Toda expresión popular y masiva en época preelectoral, es susceptible de ser utilizada o explotada político- electoralmente. En esta polarización que vive el país, no resulta conveniente ni oportuna este tipo de manifestaciones o convocatorias masivas, ad portas de las elecciones.



(Lea: Ficha de Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo, es la nueva ternada para Fiscal por Petro)



En todo caso, es deber del Gobierno garantizar el orden público y evitar el aprovechamiento político- electoral de estas marchas. Lo deseable es que este tipo de actividades se realice después de elecciones, para evitar confusiones.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Vanexa Romero. EL TIEMPO

¿Quién en el Gobierno debe garantizar esa equidad de la que ha hablado la Procuraduría?

El Presidente y su gabinete por competencia, especialmente el ministro del Interior, quien en la reunión de Seguimiento a los procesos electorales celebrada el pasado lunes en Cali, manifestó que el Gobierno Nacional no estaba convocando ni promoviendo las marchas. Sin embargo, en esa misma reunión les manifesté que es evidente que sí están convocando, incluso mediante cuñas radiales institucionales, como la del Ministerio de salud, por ejemplo. Por tanto, deberán responder no solo por la seguridad sino también por la imparcialidad y el equilibrio como garantías en la contienda electoral.



(Lea: ‘Una barbaridad por parte del Estado’: mamá de Ana Castro tras rebaja de pena a Paul)



¿A qué conclusiones llegaron en la comisión de Cali para evitar todo tipo de desmanes e irregularidades en el calendario electoral?

El Gobierno, por medio del ministro y viceministro del Interior, se comprometió a evitar el aprovechamiento político y electoral de las marchas. Eso lo deben cumplir, no solo por un compromiso adquirido en la reunión, sino porque, de no hacerlo, estarían pisando el terreno de la indebida participación en política, frente a lo cual, actuaré sin vacilaciones respecto de los disciplinables.

Carlos López

@CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia