Un juez ordenó la captura de 17 integrantes de la denominada primera línea “para cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa.



De acuerdo con el jefe del ente investigador, los capturados retuvieron a tres integrantes de la Policía Judicial, Dijín, “los torturaron, les rociaron gasolina para prenderles fuego, les hurtaron sus pertenencias y le prendieron fuego a su vehículo durante las pasadas manifestaciones violentas que sacudieron a Colombia”, puntualizó.



(Le sugerimos leer: Los puntos del acuerdo entre Fiscalía y organizaciones sindicales)

Barbosa hace referencia a los hechos registrados el 26 de mayo, en el sector conocido como La Y, en Bugalagrande, Valle del Cauca.



De acuerdo con el Fiscal, los capturados deben responder por homicidio agravado en grado de tentativa, tortura agravada, secuestro simple agravado, hurto calificado y daño en bien ajeno agravado.



(Le sugerimos leer: Caletas con millones de dólares, el detonante para asesinar a 'El Paisa')



De hecho, el 6 de agosto se les imputó cargos, pero en ese momento, el juez de control de garantías se abstuvo de imponer medidas de aseguramiento, pero el juez de segunda instancia consideró que, “ante la gravedad de las conductas detectadas y la solidez del material probatorio recaudado, los integrantes de primera línea no pueden permanecer en libertad”, señala la Fiscalía en un comunicado.

Según información del ente acusador, se han hecho efectivas las capturas de Karina Reyes Varela, Jhon Deiby Castillo Murillo, Jonatan Sabogal, Víctor Alfonso Tascón González, Cristian David Granada Sánchez, Miguel Ángel González Vélez, Álvaro José Rojas Lamos, Epifanio Domínguez Bolaños y Jorge Luis Gordillo Coronado.



En el fallo del tribunal –de 39 páginas– que conoció EL TIEMPO, el juez señala que con base en el material recopilado por la Fiscalía se pide su captura porque, además del ataque a los policías, se les involucra con el “ataque a una ambulancia, el hurto de teléfonos móviles y armas de dotación de la Policía Nacional, el cobro de peajes ilegales para permitir el paso de vehículos en las vías que se encontraban bloqueadas, señalando los roles y participación de los capturados, no solo en los hechos investigados, sino durante las manifestaciones del paro nacional”.



(De seguro le interesa leer: Estos son los tres poderosos aviones de combate que remplazarían a los Kfir)



Con base en la información proporcionada por fuentes humanas, se indica que Karina Reyes era la encargada de planear las marchas: “instrumentaliza y dinamiza los cierres del sitio de Bugalagrande para que los integrantes de la primera línea realicen sus actos vandálicos, cobros de extorsiones sobre la vía Panamericana”, se lee en el documento.



Para el juez, no se debió dejar en libertad a los señalados, durante la primera audiencia, al considerar que no se les violaron los derechos a los implicados y que los “defensores no aportaron elemento probatorio alguno a efecto de desvirtuar la inferencia razonable a autoría o participación, atribuida a sus representados, es decir, que tal deducción o inferencia no deviene demeritada frente a los referidos desafueros contra la libertad individual y otras garantías, la vida y la integridad personal y el patrimonio económico”, al ratificar los delitos imputados.

"El hurto de teléfonos móviles y armas de dotación de la Policía Nacional, el cobro de peajes ilegales para permitir el paso de vehículos en las vías que se encontraban bloqueadas" FACEBOOK

TWITTER

En el arsenal de pruebas que presentó en su momento la Fiscalía contra los implicados están varios audios, en uno de ellos se escucha a Karina hablando con una mujer que le informa sobre la presencia de los uniformados en La Y. “Hola flaca, la policía y el Esmad están en La Y”, a lo que Karina responde: “Desde las 4 de la mañana están ahí (…) llamaron a decirme desde cuando llegaron (…) menos mal no estaba ninguno de los muchachos”.



El fiscal Barbosa señaló que la captura de estas personas era “una buena noticia para Colombia”, y aseguró que seguirán trabajando “para brindar seguridad y justicia a los ciudadanos”.

Otras noticias de la sección Justicia

- Corte Constitucional exonera a las comunidades negras del servicio militar



- La ‘Mona Jaller’ tumbó al Ejército y murió por vía de la eutanasia



En Twitter: @JusticiaET