Una de la propuestas del gobierno del electo presidente Gustavo Petro será "diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social".



Así aparece en el resumen del empalme conocido en las últimas horas. Esa es una de las prioridades que la nueva administración espera sacar adelante en los primeros cien días.​

En su discurso luego de ganar en la segunda vuelta Petro ya se había pronunciado sobre el tema generando polémica.



"Somos las resistencias de la rebeldía de Colombia, de las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser", dijo Petro para referirse a personas privadas de la libertad. "Cuantos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor", añadió.



Y luego señaló: "yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes".



Expertos señalaron que una decisión en ese sentido tendría que pasar por el congreso y al parecer esa es una de las intenciones del nuevo gobierno.



Otro de los puntos que va a generar es el de la lucha contra la corrupción. Allí se plantea "lograr la aceptación del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Colombia".



Sobre el tema ya se pronunció en entrevista con EL TIEMPO el fiscal general Francisco Barbosa quien señaló que la Rama Judicial del país es fuerte y que no se hace necesaria ninguna la acción de ningún organismo internacional.



"Esto no se requiere porque Colombia no es un país huérfano de instituciones, cuenta con una justicia penal y con una rama jurisdiccional que es fuerte y es legítima. Este país se ha construido sobre la base de la Rama Judicial y es muy importante su preservación y su mejoramiento, pero no su fractura ni su desmembración. No tiene sentido una comisión de ningún tipo internacional en Colombia, lo que se debe buscar es el mejoramiento de las instituciones que ya están. De hecho, en la Asamblea de Ministerios Públicos, por unanimidad, se señaló por parte de los 20 fiscales de Iberoamérica que no puede existir ninguna injerencia indebida, ni nacional ni internacional, en la independencia y autonomía de los fiscales y en general de la justicia de cada país", dijo el Fiscal Barbosa.

Acuerdos de paz

En sus propuestas para el sector justicia y defensa aparecen otros temas vinculados al proceso de paz,la protección de líderes sociales y la lucha contra la corrupción.



Se plantea la revisión integral de la Política de Paz con Legalidad y los 5 fondos que la integran, siendo el prioritario el Fondo Colombia en Paz (9 billones de pesos; comprometidos 8,2 billones).



Así mismo avanzar en la implementación del capítulo étnico y de género del Acuerdo Final de Paz. "Impulsar un programa nacional de Ciudades Seguras libres de violencia de género y discriminación contra las mujeres y contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas", se lee en el documento.



Advierte el informe que el proceso de evaluación del riesgo de líderes sociales se encuentra en cabeza del sector defensa, cuando debería estar en el ámbito civil.



En temas de paz finalmente plantea establecer "la Paz como eje de la diplomacia y la cooperación internacional a través de un plan de choque" y además "solicitar a la Contraloría General de la Nación una auditoría especial con acompañamiento internacional de todos los recursos destinados a inversión y funcionamiento de las entidades del sector Paz, especialmente de aquellos destinados a la implementación de las Zonas Futuro y el OCAD – Paz".

Política de drogas

En el documento de 38 páginas de plante la suspensión de la aprobación de licencias para el cultivo de cannabis mientras se posesiona el nuevo gobierno. Esto al considerar que hay un alto número de licencias entregadas a empresas multinacionales.



"El enfoque que se pretende en este nuevo Gobierno es la priorización del cultivo para las organizaciones campesinas (y sin costo), suprimiendo la dirección de política de drogas adscrita al Viceministerio de Política Criminal para trasladar sus funciones a una alta instancia presidencial especializada en el tema, con enfoque de DDHH", dice el informe.



Así mismo propone un "cambio integral en materia de política de drogas: desarrollar las regulaciones sobre oferta pública de sustancias psicoactivas y el enfoque de reducción de daños para consumidores y adictos".



Señala que la política Ruta Futuro: "va en contravía de los puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, relacionado con la erradicación forzada de cultivos; promueve aspersión con glifosato".



Igualmente un cambio de orientación "del actual rol del ministerio en la articulación de escenarios de Justicia Transicional (JT), incluyendo la supresión de la Dirección de JT adscrita al Viceministerio de Política Criminal y la creación de un Viceministerio de JT, de manera que incluya los enfoques de género, étnico y el territorial, así como la creación de la Dirección".

