Primera foto de Aida Merlano tras su captura en Venezuela

En la noche de este lunes, luego de que la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) aseguró que la excongresista prófuga de la justicia Aída Merlano fue capturada en el sector de El Milagro, en Maracaibo, Venezuela, se conoció la primera foto de la exrepresentante, de frente, junto con el hombre que la acompañaba y quien también fue detenido, según informó FAES.



Merlano está prófuga de la justicia colombiana desde el primero de octubre del 2019, día en que –con una cuerda roja lanzada desde un segundo piso en el edificio donde asistía a una cita odontológica– se lanzó y fue recogida en la calle por un motociclista.

A pesar de que Merlano está detenida en Venezuela, su retorno a Colombia es, de entrada, difícil, dado que en este momento entre los dos países no hay relaciones diplomáticas.



Fuentes de la Fiscalía colombiana indicaron que aún no los han notificado de la captura de Merlano, pero esta notificación oficial de todas formas es difícil precisamente por el rompimiento de relaciones diplómaticas.



Además, dijeron que la extradición de la excongresista es complicada porque ese es un trámite de cooperación judicial entre dos naciones y, de nuevo, no hay relaciones oficiales entre Colombia y Venezuela.



No obstante, una deportación sí podría servir para que Merlano vuelva a Colombia, en donde tienen pendiente una condena de la Corte Suprema a 15 años de cárcel por corrupción electoral.



Hasta el momento, ninguna autoridad colombiana se ha pronunciado oficialmente sobre la captura de Merlano o los trámites que se seguirán para lograr su retorno a Colombia.

