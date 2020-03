Primera capturada por no acatar restricciones por coronavirus

Las autoridades detuvieron a una mujer que había llegado de Estados Unidos y que no acató la restricción en la movilidad por provenir de un país con casos de coronavirus.​

El fiscal Francisco Barbosa había anunciado que serían judicializados quienes no acataran las restricciones y quienes acapararan productos de primera necesidad.



La mujer fue trasladada a los juzgados de Zipaquirá para su judicialización. Ella, señalaron las autoridades, no está contagiada.



La ciudadana colombiana llegó al país acompañada de su esposo y tenían instrucciones de estar en aislamiento preventivo; sin embargo, salieron a la calle.



Fuentes oficiales señalaron que el hombre será expulsado del país y ella, judicializada. Por ser ciudadana colombiana, no puede ser objeto de ninguna medida migratoria.



Le imputarán el delito de violación a medida sanitaria, que tiene una pena de entre 4 y 8 años de cárcel.



Noticia en desarrollo...



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com