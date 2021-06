Habría detrimento de $2.318 millones por visores nocturnos de Ejército

Por la compra de unos visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar, habría en el Ejército una posible pérdida de recursos de $2.318 millones. Así lo estableció la Contraloría General de la República luego de una auditoría financiera,



Son 52 visores nocturnos que no son de aquellos utilizados por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, como habían sido contratados, sino de que los emplean deportistas extremos, para alpinismo, montañismo y cacería.

Como los visores no cumplen con los estándares de calidad requeridos ni los requerimientos técnicos establecidos en el contrato, "no satisfacen ni van a satisfacer la necesidad para la cual fueron adquiridos: ser usados por las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano en operaciones militares", dice la Contraloría.



De acuerdo con el órgano de control, esto habría sucedido por una gestión ineficaz e ineficiente, producto de deficiencias en las decisiones y los controles establecidos para la recepción de bienes y la supervisión del contrato.



El hallazgo detectado por la Contraloría tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria.

Los 52 visores nocturnos (de referencia CK-1500) fueron comprados por medio de la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea (Acofa), a través del contrato 035-ACOFA-EJC-2017, suscrito el 28 de octubre de 2017, y cuyo precio fue establecido en moneda estadounidense (US$729.960, o sea $2.318 millones para esa época).



Como parte de los estudios previos del proceso contractual, se contempló la norma técnica especifica que debía cumplirse para poder que estos elementos fueran usados por la Unidades de Fuerzas Especiales en operaciones militares.



Después de varias prórrogas otorgadas al contratista, los bienes fueron recibidos por primera vez el 28 de diciembre de 2017, pero como no superaron las pruebas, se devolvieron por garantía. En octubre de 2018 fueron recibidor a satisfacción nuevamente los 52 visores, y en el acta respectiva se consignó que los visores eran aptos para el servicio, pese a que no lo eran.

En la auditoría financiera al Ejército Nacional, la Contraloría entrevistó en abril pasado al funcionario del Ministerio de Defensa que en octubre de 2020 realizó el peritaje técnico a los visores adquiridos, quien dijo al órgano de control: “los visores nocturnos revisados durante el peritaje no se consideran equipos de especificación militar, pues su denominación la refieren como CK-1500 y esa referencia no existe en ningún manual técnico de mantenimiento, los cuales deben ser expedidos por los fabricantes de los visores nocturnos, homologados también por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Armada de los Estados Unidos”.



Aunque el Ejército manifestó que se inició una indagación disciplinaria por las irregularidades en el contrato 035-ACOFA-EJC-2017, la Contraloría determinó trasladar el hallazgo de carácter disciplinario a la Procuraduría para lo de su competencia.

Hay un proceso penal

Por la compra de estos visores nocturnos la Fiscalía imputó cargos, en noviembre de 2020, contra 10 personas y señaló que este proceso enreda a los coroneles Ariel Pongutá Ortiz, para la época encargado de la Central Administrativa y Contable Especializada Cenac, y Gustavo Adolfo Valbuena González, encargado de Acofa en ese momento.



Durante la imputación, el ente acusador señaló que los intereses de los uniformados imputados se alinearon a los intereses del contratista, cuyo producto no cumplía las especificaciones.



De hecho, 16 visores fueron probados por un tirados de las Fuerza Militares, quien tras probarlos dijo que no servían y ponían en riesgo a los uniformados, pues los equipos no se ajustaban a los cascos de las fuerzas especiales y tenían que cargarlos colgados en el cuello y cuando los necesitaban, tenían que sostenerlos con la mano para observar, lo que implicaba soltar el fusil de asalto que portan en las operaciones más peligrosas contra objetivos de alto valor.

