Más de 600 presos han burlado la casa por cárcel este año

Aunque fugas cinematográficas como la de Aida Merlano, el pasado primero de octubre, se llevan la atención, lo cierto es que esas no son las únicas que suceden en el país.



Entre enero y octubre de este año, según datos del Inpec, 943 personas han violado la prisión domiciliaria o sus permisos de salida de 72 horas para huir del sistema penitenciario. De esos, 640 habían burlado la medida domiciliaria y 303, los permisos de salida de 72 horas.



Además de la cifra, que no es baja, otro tema asociado a esto es la reincidencia de personas que aprovechan beneficios de la justicia para seguir delinquiendo.



Por ejemplo, este lunes fue capturado en el valle de Aburrá Kevin Ortiz Londoño, alias el Ratón, como presunto responsable de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Londoño es investigado por asesinar, en mayo de este año, a una vendedora de estupefacientes de Medellín, hecho ocurrido cuando él tenía que estar en prisión domiciliaria pagando 54 meses de cárcel por porte ilegal de armas.



Caso similar es el de Luis Alberto Herrera Acosta, el ‘Peluquero’, quien en abril había sido detenido en Barranquilla por hurto, y un juez le concedió casa por cárcel, pero que fue recapturado en julio de este año luego de que un video demostró que en mayo, tan solo un mes después de que le dieron la domiciliaria, robó un local comercial.



Y es que además, según datos del Inpec, las personas que han burlado sus beneficios judiciales este año no estaban detenidas por delitos de poca monta.Hasta octubre de este año, entre condenados y sindicados, 294 de las personas que se ‘fugaron’ de sus casas o al salir de prisión con permiso de 72 horas estaban detenidas por hurto; presas por homicidio había 164; por tráfico de drogas, 268; y por porte de armas de fuego, 240 personas.

Hasta octubre, entre condenados y sindicados, 294 de las personas que se ‘fugaron’ de sus casas o al salir de prisión con permiso de 72 horas estaban detenidas por hurto. Foto:

La situación, sin embargo, no tiene una salida fácil, puesto que no es una opción cancelar la posibilidad de la prisión domiciliaria establecida en la legislación.



El abogado penalista Camilo Burbano comentó que esos beneficios judiciales hacen parte de los procesos de resocialización de quienes han incurrido en delitos y que además, en las condiciones de hacinamiento carcelario del país, que está en 53,67 %, es inviable pensar en que la solución sea que todos los procesados o condenados estén en una prisión.



De otro lado, el penalista añadió que hay que tener en cuenta que no todos los que están en domiciliaria la transgreden y que una mejor opción para evitar que delincuentes burlen la justicia es fortalecer el Inpec e implementar mejor la medida de brazalete para vigilancia electrónica.De hecho, en el país hay 66.545 personas en prisión o detención domiciliaria, lo cual quiere decir que las 640 personas que, hasta octubre, habían incumplido ese beneficio representan solo el 0,9 % del total.

En el apoyo que hacemos a los jueces pasamos las revistas a quienes están en domiciliaria, pero el tema es cultural, de las personas que traicionan la confianza del Estado al brindarles un beneficio FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, para el mayor Édgar Gutiérrez, subdirector de cuerpo y custodia del Inpec, ni los brazaletes electrónicos ni más guardianes del Inpec son suficientes para solucionar el problema, que él considera que es, de fondo, cultural.



“Las leyes están creadas, en el apoyo que hacemos a los jueces pasamos las revistas a quienes están en domicliaria, pero el tema es cultural, de las personas que traicionan la confianza que les da el Estado al brindarles un beneficio e incumplen los compromisos”, indicó.



Y con respecto a los brazaletes electrónicos, el mayor explicó que estos no son una medida que se impone a todos los internos, sino que son los jueces quienes determinan cuáles presos deben llevar esta medida, tanto de los que pagan una condena en prisión domiciliaria como de los que están detenidos en sus casas a la espera de su juicio.En la actualidad, de los internos que están en prisión y detención domiciliaria, solo 5.235, el 7,8 % tienen brazaletes de monitoreo electrónico.

Solo en octubre 99 personas burlaron la domiciliaria o el permiso de salida de 72 horas. Foto:

Precisamente sobre el papel de los jueces, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, consideró que se les ha disminuido la facultad a los jueces para valorar ciertas situaciones antes de otorgar un beneficio judicial.



“En temas como domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena, la ley establece que cumplidos unos requisitos objetivos, se deben conceder, y no hay ninguna valoración que pueda hacer el juez al respecto”, comentó.



Por ello, para el magistrado, parte de la solución del problema de los presos que burlan la justicia está en que se hagan modificaciones de la ley, de modo que el trabajo de los jueces no sea tan “automático” de verificar solo el cumplimiento de requisitos objetivos, sino que también puedan hacer una ponderación subjetiva relacionada, por ejemplo, con el entorno social de la persona, y los riesgos que pueda haber en concederle beneficios judiciales.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @M_I_O_F